MESBAŞ, ticaret hacminde 4 milyar doları aşmayı öngörüyor

Türkiye’nin ilk serbest bölgesi olma özelliği taşıyan Mersin Serbest Bölgesi, 877 dönüm üzerine kurulu 636 bin metrekare kapalı alandaki 280 yerli, 84 yabancı firmanın üretim ve ticari kapasitesiyle büyük bir ekonomik değer oluşturuyor. Doğrudan 10 bin 500 kişiye istihdam imkânı sağlayan bölge, kuruluşundan bugüne kadar 80,8 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak, Türkiye Serbest Bölgeleri içerisinde en yüksek ticaret hacmi gerçekleştiren 2’nci Serbest Bölge olma konumunu sürdürüyor. Bölgedeki altyapıyı iyileştirerek firmalara destek olmaya çalıştıklarını belirten MESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, son 5 yılda yaklaşık 24 milyon dolarlık altyapı yatırımı yaptıklarını söyledi.

Katma değer oluşturan firmalara öncelik veriliyor

Mersin Serbest Bölgesi’nin coğrafi konumu, güçlü ulaşım ağı ve yatırımcı firmaların faaliyet alanları açısından önemli bir noktada bulunduğunun altını çizen Ali Avcı, tüm bu kriterlerin ticari faaliyetlere olumlu etki yaptığına işaret etti. Bölgede faaliyet göstermek isteyen yeni firmaların da üretim kapasiteleri açısından değerlendirildiğini ve yüksek katma değer sağlayan firmalara öncelik verildiğini ifade etti.

7 milyon 54 bin 220 kilogram karbon salınımı engellendi

Kimya, hazır giyim, gıda, sağlık başta olmak üzere, elektronik, depolama, kimya, tekstil, tarım, metal, gıda, makine/oto yedek parça, dayanıklı tüketim malları, finans, hizmet, inşaat, kâğıt, maden ve petrol başta olmak üzere birçok sektördeki işletmeye ev sahipliği yaptıklarını aktaran Ali Avcı, temiz enerji ve temiz çevre sorumluluğuyla hareket ettiklerini dile getirdi. AB Yeşil Mutabakatı çerçevesindeki düzenlemelere uyarak bölgedeki 6 binanın çatısına kurulan toplam 3 bin 300 kWP kapasiteli GES temiz enerji ürettiklerini anlatan Avcı, Ağustos 2021’den günümüze 11 milyon 322 bin 986 kWH elektrik enerjisi ürettiklerini dile getirdi. Bu sayede 7 milyon 54 bin 220 kilogram karbon salınımını engelleyerek 17 bin 155 ağacı kurtardıklarının altını çizen Avcı, “Bölgedeki yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’nun GES’lerden karşılanmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Ülke genelindeki serbest bölgeler içerisinde en yüksek işlem hacmine sahip olan ikinci bölge olduklarına işaret eden Ali Avcı, MESBAŞ’ta yakalanan başarının ülke ekonomisine katkısını artırmak için DENSEB -Denizli Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. isimli şirketle Denizli Serbest Bölgesi’nin Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile işletme hakkını aldıklarını anımsattı. Çardak ilçe sınırları içinde, Çardak Havalimanına 5 dakika mesafede, Denizli-Ankara otoban hattında ve planlaması yapılan Denizli-Antalya otobanı kenarında bulunan toplam 538 dönüm alana sahip bölgenin 215 dönümünde yatırımlar tamamlanarak üretim ve ticari faaliyetlerin devam ettiğini, yeni faaliyetler için 216 dönüm tahsis edilebilir açık alan bulunmakta olduğunu ve üretim kapasitesi yüksek firmalar için yer tahsisi yapabileceklerini ifade etti.

Dünyada 50 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Model Bölgesinden biri seçildi

Mersin Serbest Bölgesi’nin uluslararası başarısı hakkında da konuşan Ali Avcı, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın Abu Dabi’deki Dünya Yatırım Forumu’nda ve İspanya’da düzenlenen 2’nci Yıllık GASEZ Konferansı’nda yapılan duyuruda listeye girmeyi başaran bölgelerden biri olduklarını ifade etti. Mersin Serbest Bölgesi’nin dünyanın 150 ülkesine 600 farklı ürün ihraç etme kapasitesi başta olmak üzere birçok konudaki özellikleriyle dünyada 50 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Model Bölgesi listesinde yer aldığını söyleyen Avcı, bölge adına sertifika düzenlendiğini aktardı.