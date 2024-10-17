Meta'da yeniden yapılanma: Instagram ve WhatsApp'ta yeni işten çıkarmalar

Meta, maliyet düşürme ve stratejik hedeflere uyum sağlama amacıyla Instagram, WhatsApp ve Reality Labs gibi kilit birimlerinde işten çıkarmalara yöneldi. The Verge'ün konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, teknoloji devinin bazı ekiplerinde önemli değişiklikler yapıldığı öğrenildi.

Meta sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, şirketin uzun vadeli stratejik hedeflerine uyum sağlamak amacıyla bazı ekiplerin yeniden yapılandırıldığı ve farklı konumlara taşındığı belirtildi. Sözcü, "Bu değişiklikler, bazı çalışanların yeni pozisyonlara atanmasını, bazı rollerin ise ortadan kaldırılmasını içeriyor. Rolü ortadan kalkan çalışanlar için farklı fırsatlar yaratmak adına yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

İşten çıkarmaların tam sayısı açıklanmasa da, bu dalganın önceki işten çıkarmalara kıyasla daha küçük olduğu bildirildi. Meta, 2022'nin Kasım ayından bu yana maliyetleri azaltma stratejisi doğrultusunda 21.000'den fazla çalışanını işten çıkardı. Şirket CEO'su Mark Zuckerberg ise 2023'ü "Verimlilik Yılı" olarak tanımladı.

Meta'nın hisseleri bu yıl içerisinde yüzde 60'tan fazla artış gösterdi ve şirket, maliyetleri daha da optimize etmek için operasyonel adımlar atmaya devam ediyor.