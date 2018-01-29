Metal işçileri 1 saatliğine iş bıraktı

29 Ocak 2018

Esra ÖZARFAT

BURSA - Türk Metal Sendikası üyesi metal işçileri sabah ve akşam vardiya başlangıçlarında yarımşar saatten toplam 1 saat iş bırakma eylemine başladı. Öte yandan fabrika temsilcileri sabah saatlerinde MESS'ten gelen çağrı üzerine yeniden masaya oturmak için İstanbul'a doğru yola çıktı. Metal işçileri, akşam 18:00'de başlayacak görüşmede MESS'in teklifini yeniden revize etmesini, sözleşmenin masada bitmesini bekliyor.

Metal sektöründe 2 Şubat'ta yapılması planlanan grevin Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle ertelenmesinin ardından metal işçileri fabrika içlerinde yaptıkları eylemleri artırarak sürdürme kararı aldı. 26 Ocak'ta MESS'in çağrısı üzerine Türk Metal Sendikası'nın da katılımıyla yapılan toplantıda MESS, yüzde 3,2'lik teklifini 10 puan refah payı ekleyerek yüzde 13,2 olarak revize etti. Türk Metal Sendikası, MESS'in teklifini iyi niyet girişimi olarak değerlendirerek sözleşmenin iki yıllık ve kıdeme dayalı olması koşuluyla yüzde 38 olan tekliflerini ilk 6 ay için yüzde 30'a çektiklerini açıkladı. Buna rağmen anlaşma sağlanamadığı için metal işçileri eylemlerini sürdürme kararı aldı. Hafta başı itibariyle metal iş kolunda toplu sözleşmeye dahil olan iş yerlerinde sabah ve akşam vardiyalarında yarımşar saat, gün içinde toplam 1 saat iş bırakma eylemleri başladı. Metal işçileri fabrika içinde durma eylemlerine 15 Ocak'ta 5 dakikalık üretimi durdurma eylemiyle başlamıştı.

Öte yandan Bursa'daki fabrikaların Türk Metal Sendikası temsilcileri sabah saatlerinde MESS'in çağrısı üzerine İstanbul'a doğru yola çıktı. Türk Metal Sendikası temsilcileri bu akşam saat 18:00'de MESS ile yeniden masaya oturacak. Sendika temsilcileri, MESS'in teklifini yeniden revize etmesini beklediklerini duyurdu. Öte yandan Türk Metal Sendikası bu hafta sonu ana ve yan sanayileriyle sendikanın toplu sözleşme sürecinde kilit noktalardan olan Bursa'da tüm temsilcilerin katılımıyla bir toplantı düzenlemeyi hedefliyor.

Türk Metal Sendikası 20 Ocak'ta grev kararı almış, 2 Şubat itibariyle tüm iş kollarında üretimin duracağını açıklamıştı. Türkiye genelinde grev kararı alınan Çelik İş Sendikası'na bağlı 4, Birleşik Metal İşçileri Sendikası'na bağlı 30, Türk Metal Sendikası'na bağlı ise 145 fabrika bulunuyor.