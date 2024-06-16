Metaverse büyük hayal kırıklığı yarattı: En çok Türkler battı

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin bir araya gelmesiyle oluşan Metaverse yatırımcılarını büyük zarara uğrattı. Dijital evrende satın alınan arazi, köprü ve sarayların değeri yüzde 90 oranında düşerken, Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg'den sonra en çok parayı ise Türk yatırımcılar kaybetti.

Metaverse 2022'de yaklaşık 14 milyar dolar kaybederken, 2023'te ise kayıp 16 milyar dolar oldu. Elon Musk ise Metaverse ve Web 3.0'ı onaylamadığını belirtirken, "bunlar pazarlama hilesi" sözleri yeni bir tartışma başlattı.

Konuyla ilgili 'haberglobal.com.tr'ye konuşan uzmanlar ise yatırımcılara daha gerçekçi ve uzun vadeli planlar yapmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunurken, Metaverse'den zarar görenlerin durumu da merak konusu oldu.

“Metaverse büyük hayal kırıklığı yarattı”

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Metaverse yatırımlarının yüzde 90 değer kaybettiğini, Türkiye'nin bu alanda büyük kayıplar yaşadığını belirterek, "Elon Musk'ın 'pazarlama hilesi' olarak nitelendirdiği spekülasyon ve aşırı beklentiler, Metaverse projelerine yapılan büyük yatırım ve dijital varlıkların değer kaybetmesine neden oldu. Yatırımcıların kısa vadede yüksek getiri beklediği Metaverse büyük hayal kırıklığı yarattı" dedi.

Prof. Dr. Kırık, Türklerin Metaverse'e bu kadar ilgi göstermesinin nedenlerini de şöyle sıraladı:

"Türkiye'deki genç ve teknoloji meraklısı nüfus dijital trendlere karşı büyük bir ilgi duyuyor. Özellikle dijital oyunlar, sosyal medya ve sanal gerçeklik gibi alanlara duyulan ilgi, Metaverse'ün benimsenmesini hızlandırdı. İkinci olarak, Türkiye'deki ekonomik koşullar ve yatırım araçlarındaki çeşitlilik ihtiyacı, insanları yeni ve potansiyel olarak karlı yatırım fırsatlarına yönlendirmiş olabilir."

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan da Metaverse’ün hiçbir zaman yatırım aracı olarak kurgulanmadığını belirtti. NFT’lerin ortaya çıkması ile dijital varlık ve dijital sanat eserleri gibi kavramların oluştuğunu sözlerine ekleyen Demircan, şöyle konuştu: Metaverse dünyasının içerisindeki araziler, NFT olarak satılmaya başlandı. Dolayısıyla da 'şimdiden alalım, ilerde çok değerlenecek' denildi. Türk vatandaşları da aynı dünyadaki arsalar gibi yatırım aracı olarak gördü. Türklerin bu kadar çok kaybetme sebebi; fırsatı kaçırmak istemiyor olmalarından kaynaklı ve böylece yüzde 90’lık bir kısmı maalesef kayba uğradı."

“İnsanın gerçeklik algısı yerle bir olacak”

Teknoloji Uzmanı Tanol Türkoğlu ise Metaverse'ü sanal arsa alım satımına indirgemenin dijital lümpenlik olduğunu ifade ederken, "Fiziksel hayatta arsanın prim yapıp yapmayacağı çeşitli ekonomik ve siyasi değişkenlere bağlıdır. Dijitalde de durum aynı. 3 boyutlu gerçek Metaverse bugünkü internetin yerini aldığında kaybedilen birkaç arsa ile kıyaslanamayacak derecede muazzam olacak. İnsanın gerçeklik algısı yerle bir olacak" ifadelerini kullandı.