Mevduat faizlerinde stopaj etkisi: Tasarruf sahibinin faiz geliri düştü

Faizler 22 yılın zirvesine ulaşırken, TL mevduat faizlerinde gerileme dikkat çekiyor. Merkez Bankası’nın son verilerine göre 19 Nisan itibarıyla yüzde 68.88’e yükselen 1-3 aylık mevduat faizi 10 Mayıs itibarıyla yüzde 68,18'e geriledi.

Ayrıca Mayıs ayı başında 6 aya vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5’ten yüzde 7,5’e, 1 yıla kadar olan vadeli hesaplarda ise yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkarıldı.

Faiz geliri 980 TL azaldı

TL mevduata uygulanan stopaj oranlarının artırılması sonrası mevduat faizi frene bastı. Tasarruf sahiplerinin net faiz gelirlerinde düşüş yaşanıyor.

45 bin TL’lik mevduata sahip bir vatandaşın 32 gün vadede net faiz getirisi düzenleme öncesi 1830 TL iken, düzenleme sonrası 1490 TL’ye geriledi. 92 günlük vadede ise net faiz getirisi 5 bin 480 TL’den 4 bin 500 TL’ye indi.

Masraf 739 TL'den 1109 TL'ye çıktı: Fark 370 TL

Hürriyet’e konuşan Ata Yatırım Yurtiçi Piyasalar Uzman Yardımcısı Emre Özdemir stopaj nedeniyle kazancın düşmesini şöyle anlattı:

* 100 bin TL’si olan bir yatırımcı yüzde 54 faiz oranı üzerinden 100 günlük bir vadede 14 bin 794 TL brüt getiri elde ederken stopaj masrafı 739 TL idi. Net kârı 14 bin 55 TL oluyordu. Düzenleme sonrası ise bu stopaj masrafı 1109 TL’ ye çıkıyor ve dolayısıyla net kâr 13 bin 685 TL’ ye düşüyor. Düzenleme sonrası net kârın yalnızca yüzde 2.7’sine tekabül eden aradaki 370 TL tutarındaki fark, risksiz sabit getiri için mevduat yatırımını tercih eden yatırımcı için kayda değer bir sorun teşkil etmeyecektir.