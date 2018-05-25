Meyve üretiminde artış bekleniyor

25 Mayıs 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yıla ilişkin "bitkisel üretim 1. tahminini" yayımladı.

Buna göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretiminde geçen yıla göre azalış öngörülürken, meyvelerde artış bekleniyor.

Üretim miktarlarının bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 67,2 milyon ton, sebzelerde yüzde 30,4 milyon ton ve meyvelerde 22,1 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının bu yıl geçen yıla göre yüzde 0,9 azalarak 35,8 milyon tona, buğday üretiminin yüzde 2,3 azalarak 21 milyon tona gerilemesi öngörüldü. Arpa üretiminin yüzde 4,2 lik artışla 7,4 milyon tona, yulaf üretiminin yüzde 8 yükselişle 270 bin tona ulaşılması bekleniyor. Çavdar üretiminin ise değişim göstermeyerek 320 bin tonda kalacağı tahmini yapıldı.

Bu yıl yemeklik baklanın geçen yıla göre yüzde 11,9 azalışla 6 bin ton, kırmızı mercimeğin yüzde 12,5 azalışla 350 bin ton ve yumru bitkilerden patatesin yüzde 1 azalışla 4,8 milyon ton olması öngörüsünde bulunuldu.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin değişim göstermeyerek 140 bin tonda kalması beklenirken, şeker pancarı üretiminin yüzde 3,7 azalışla yaklaşık 20 milyon tona gerileyeceği, tütün üretiminin ise yüzde 0,3 artışla 80 bin 200 tona ulaşacağı tahmini yapıldı.

Sebze üretiminde azalış olacak

Sebze ürünleri üretim miktarının bu yıl geçen yıla göre yüzde 1,4 azalarak 30,4 milyon ton olması öngörülüyor. Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerde yüzde 3,3, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde yüzde 1,2, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde de yüzde 0,1 azalış bekleniyor.

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden salatalıkta yüzde 2,7, salçalık kapya biberde yüzde 3,4, sakız kabakta yüzde 3,5 oranında artış tahmininde bulunulurken, kuru soğanda yüzde 6, domateste yüzde 1,2, karpuzda yüzde 2,7 oranında azalış olacağı belirtildi.

Muz üretimi yüzde 27,8 artacak

Meyve ürünlerinin üretim miktarının bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 6,3 artarak 22,1 milyon ton olacağı tahmini yapıldı. Geçen yıla göre elmada yüzde 13,3, şeftalide yüzde 2,2, kirazda 0,7, çilekte 3,7 artış beklenirken, kayısıda yüzde 23,9 azalış öngörüldü.

Turunçgil meyvelerinden mandalinanın üretiminin yüzde 19,3 artması, sert kabuklu meyvelerden fındığın yüzde 14,1 azalması bekleniyor.

İncir üretiminde yüzde 2,3 ve muzda yüzde 27,8 artış beklentisi de kayıtlara geçti.

Kaynak: AA