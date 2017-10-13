MICE sektörü dernek kurdu

13 Ekim 2017

Etkinlik, toplantı, kongre (MICE) sektöründe standartları ve hizmet satın alma kriterlerini belirleyerek yön tayin edici olmayı hedefleyen Türkiye Etkinlik, Toplantı ve Kongre Sektörü Yöneticileri Derneği (TETKİD) kuruldu.

İlk etapta 51 kurumsal üye ile yola çıkan TETKİD'in kuruluş hedefleri ve manifestosunun kamuoyu ile paylaşıldığı toplantıda konuşan Dernek Başkanı ve Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, sektörün hizmet kalitesini yükseltmek için etik kurallara önem vereceklerini belirterek şunları söyledi:

"Sektörün yasasının çıkarılması için gayret göstereceğiz. Gerçekleştireceğimiz araştırmalarla, Türkiye MICE sektörüne dair gerçek ve doğru rakamlara ulaşacağız ve bu verileri dernek çatısı altında yayınlayacağız. TETKİD'i sektörümüz için gerçek bir bilgi kaynağı haline getireceğiz. Uluslararası derneklerle ve kuruluşlarla gerçekleştireceğimiz işbirlikleri sayesinde güncel kalmayı ve bu sayede sektörün hacmini genişletmeyi hedefliyoruz. En önemli hedeflerimizin arasında, Türkiye'deki kongre, toplantı ve etkinlik sektörü turizmini geliştirmek ve büyütmek bulunuyor"

TETKİD Genel Sekreteri ve Üye Komitesi Başkanı Başak Demiryumruk Dikici ise, kurumların etkinlik yöneticilerini ve MICE sektörünü aynı platform altında bir araya getirerek sektörün gelişimine yönelik işbirliklerinin çıkmasına öncülük edeceklerini kaydetti.

Derneğin yönetim kurulu şöyle:



Volkan Ataman (Başkan)

Başak Demiryumruk Dikici (Genel Sekreter ve Üye İlişkileri Komitesi Başkanı)

Emre Larlar (Sayman)

Yusuf Kemal Kunter (Değerler, Regülasyon ve Satın Alma Kriterleri Komitesi Başkanı)

Prof. Dr. Necla Özer (Kongre Komitesi Başkanı)

Bora Aksoylu (Eğitim Komitesi Başkanı)

Tülay Özüyılmaz (Yeşil Etkinlikler Komitesi Başkanı)

Nazlı Berberoğlu (Araştırma ve Ölçümleme Komitesi Başkanı)

Gökçe Dayı (Eğitim Komitesi Başkan Yardımcısı)