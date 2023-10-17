Milliler, EURO 2024’e ayakbastı parası olarak 9.25 milyon euro alacak

Emre ERGÜL

Türkiye, Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümünde bir sportif başarıya daha imza attı. EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7'nci maçında Letonya’yı Konya’da oynanan maçta 4-0 yenen Ay-yıldızlılar, üçü art arda olmak üzere 6’ncı kez Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantiledi.

Turnuva, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek. UEFA’nın maçtan önce açıkladığı listeye göre, A Millilerin EURO 2024’te elde edeceği gelir de turnuva boyunca dağıtılacak ödüller de belli oldu.

371 milyon €'luk turnuvanın şampiyonu 34 milyon € kazanacak

24 takımın yarışacağı EURO 2024’te toplam 371 milyon euro ödül dağıtılacak. Bu bugüne kadar ki en büyük ödüllü turnuva olacak. Euro 2020’de 301 milyon euro ödül dağıtılmıştı. İngiliz medyası da EURO 2024’te Euro 2016’dan tam yüzde 23 daha fazla prim dağıtılacağına dikkat çekti. “Bol paralı” turnuvaya ayakbastı parası olarak, Türkiye de diğer 23 takım gibi 9.25 milyon euro alacak.

Grup maçlarında da her galibiyet için 1.5 milyon euro, her beraberlik için de 750 bin euro alınacak. EURO 2024’te şampiyon olan takım, 34 milyon euro kazanmış olacak. Türkiye, gruptan çıkarsa toplamda 19 milyon euro kazanmış olacak. Yarı finale yükselmesi durumunda, A Milliler kasaya toplamda 24 milyon euro koymuş olacak. Kupayı alması durumunda toplamda 34 milyon euro alacak olan millilerimiz, finalde yenilirse toplamda 31 milyon euro ödülü almış olacak.

Rakipler 2 Aralık’ta belli olacak

Ay-yıldızlılar’ın EURO 2024’teki rakipleri, 2 Aralık’ta Hamburg’da yapılacak kura çekiminde belli olacak. Türkiye ikinci torbada olacak. Maçlar, Almanya’nın 10 kentindeki (Münih, Berlin, Köln, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirschen, Hamburg, Leipzig ve Stuttgart) oynanacak.

İşte Euro 2024 para ödülleri:

-9.25 milyon €: Ayakbastı parası

-1.5 milyon €: Grup maçlarındaki galibiyet primi

-750 bin €: Grup maçlarındaki beraberlik ödülü

-3.25 milyon €: Çeyrek finallere kalan takımların her birine verilen para

-5 milyon €: Yarı finale kalan takımların her birine verilen para

- 7 milyon €: Kaybeden finalist verilen prim

- 10 milyon €: EURO 2024’un şampiyonluk ödülü

“Hedef gruptan çıkıp yükseklere gitmek”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024’teki hedeflerini şöyle açıkladı: “Hedef başarılı olmak ve gruptan çıkmak. Daha yükseklere gitmek. Geçici değil, sürdürülebilir başarılar istiyoruz.”

Montella “Baba”

Maç sonrası milli takımın yeni hocası İtalyan Vincenzo Montella’ya övgü ve teşekkür yağdı. İkide iki yapan Montella için efsane “The Godfather (Baba)” filmlerine atıfta bulunarak hazırlanan “The Montella” görselleri sosyal medyada yayıldı.