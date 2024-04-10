Milyarder yatırımcı Buffett'tan yen tahvili hamlesi

Berkshire Hathaway CEO’su milyarder yatırımcı Warren Buffett, yen cinsinden tahvil satışı planlıyor.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın bir kaynak, ABD’li şirketin bankaları olası tahvil arzı için yetkilendirdiğini belirtti. İhracın piyasa koşullarına bağlı olarak yakın gelecekte gerçekleşmesi bekleniyor.

Berkshire Hathaway, Japonya Merkez Bankası’nın geçen ay dünyanın son negatif faiz politikasını terk etmesinden beri ilk büyük finans dışı yurtdışı tahvil ihraççısı olacak.

Hem Japon hem de yabancı ihraççıların yen cinsinden tahvillerinin spread’leri Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda’nın tekrar faiz artırımı için acele etmeyeceğine dair sinyallerle Eylül 2022’den beri en düşük seviyeye geriledi.

Daiwa Securities stratejistii Atsuko Ishitoya, Berkshire’in yen tahvili satma planının, şirketin daha fazla ticari şirket hissesi satın alabileceği yönündeki spekülasyonları teşvik ettiğini söyledi.