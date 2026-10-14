Milyarder yatırımcıdan kriz uyarısı: 2002'den bu yana en kötü...

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ABD borsalarında yapay zekâ hisselerinin öncülüğünde yaşanan yükseliş sürerken milyarder yatırımcı Paul Tudor Jones'tan dikkat çeken bir uyarı geldi. Tudor Investment Corporation'ın kurucusu Jones, 2027 yılının ABD hisse senedi piyasası açısından son yılların en zorlu dönemlerinden biri olabileceğini söyledi.

CNBC'ye konuşan Jones, kısa vadede piyasaların güçlü kalabileceğini ancak gelecek yıl hisse senedi arzındaki artış ve sermaye akışlarındaki olası değişimlerin fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.

2027 için 2002 uyarısı

ABD'de ara seçimlerin yapıldığı yıllarda borsaların genellikle ekim ayında dip seviyelerini gördüğünü ve yıl sonuna doğru toparlandığını hatırlatan Jones, kısa vadeli beklentilerinin olumlu olduğunu ifade etti.

Ancak 2027 yılına ilişkin değerlendirmesinde daha temkinli bir yaklaşım sergileyen milyarder yatırımcı, "Bir yıl sonrasını düşündüğümde, 2027'nin borsa için gerçekten çok ama çok zorlu bir dönem olacağını görüyorum. ABD hisse senedi piyasasında muhtemelen 2002'den bu yana en olumsuz fon akışı görünümüyle karşı karşıyayız" dedi.

Hisse senedi arzında artış bekleniyor

Jones, son yıllarda ABD borsasını destekleyen temel unsurlardan birinin şirketlerin gerçekleştirdiği hisse geri alımları ile birleşme ve satın alma işlemleri olduğunu belirtti.

Ancak önümüzdeki dönemde daha fazla şirketin halka açılması, mevcut hissedarların satış kısıtlamalarının sona ermesi ve ikincil hisse arzlarının artmasıyla piyasaya sunulan hisse miktarının yükselebileceğini söyledi.

Bu gelişmelerin arz ve talep dengesini olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Jones, piyasanın 2009'dan bu yana en olumsuz fon akışı koşullarıyla karşılaşabileceğini öngördü.

1999 yılıyla benzerlik dikkat çekiyor

ABD borsasındaki mevcut görünümü 1999 yılına benzeten Jones, yapay zekâ şirketlerinin güçlü performansına rağmen piyasanın genelinde aynı iyimserliğin görülmediğini ifade etti.

Yapay zekâ hisselerindeki yükselişin ana endeksleri desteklediğini belirten yatırımcı, diğer sektörlerin ise yükselen tahvil getirileri ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle baskı altında kaldığını söyledi.

Jones, teknoloji balonunun patlamasından önce de benzer bir ayrışmanın yaşandığını hatırlatarak, "Kelimenin tam anlamıyla 1999 yılındaki durumun aynısını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şirketlerin yüzde 84'ü zirvesinden uzak

The Kobeissi Letter tarafından yayımlanan yakın tarihli bir analize göre, incelenen endeksteki şirketlerin yaklaşık yüzde 84'ünün hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyelerinin en az yüzde 10 altında işlem görüyor.

Bu tablo, büyük ölçekli şirketlerin önemli bölümünün düzeltme bölgesinde bulunduğunu gösterirken endekslerdeki yükselişin piyasanın geneline yayılmadığına işaret ediyor.

ABD ekonomisinde iki farklı tablo

Jones, hisse senedi piyasasındaki ayrışmanın ABD ekonomisinde de görüldüğünü belirtti. Yüksek gelirli kesimlerin ekonomik açıdan güçlü kalmasına karşın düşük ve orta gelirli kesimlerin artan yaşam maliyetleriyle mücadele ettiğine dikkat çekti.

Ekonomistler tarafından K şeklinde toparlanma olarak tanımlanan bu durumun 1990'ların sonundaki ekonomik koşullarla benzerlik taşıdığını ifade etti.

Kısa vadeli yükselişin uzun vadeli riskleri ortadan kaldırmadığını vurgulayan Jones, "Benim için çok açık olan şu ki, kısa vadede harika sonuçlar verebilecek ancak uzun vadede o kadar da iyi olmayabilecek bir yolda ilerliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.