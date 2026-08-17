Milyonlarca kişi iş ararken dev fırsat ortaya çıktı: 5 trilyon dolar el değiştirecek

ABD'de işgücü piyasasındaki yavaşlama, çalışanların yeni gelir ve kariyer yollarına yönelmesini gündeme getiriyor. Temmuz 2026'da tarım dışı istihdam 23 bin kişi azalırken işsizlik oranı yüzde 4,1'de kaldı. Federal hükümet istihdamı da 2025'te 274 bin kişi azalarak 1946'dan bu yana en büyük yıllık düşüşünü yaşadı.

İş bulmak yerine işletme satın almak

İş piyasasındaki bu değişim "satın alma yoluyla girişimcilik" modelini de güçlendiriypr. Bu modelde girişimci sıfırdan şirket kurmak yerine faaliyet gösteren mevcut bir işletmeyi satın alıyor. Böylece müşteri bulmak, marka yaratmak ve gelir modeli oluşturmak için sıfırdan başlamak yerine halihazırda çalışan bir yapının başına geçiyor.

Köklü bir işletme, müşterileri, çalışanları, tedarikçileri, geliri ve nakit akışı bulunan hazır bir yapı sunabiliyor. Yeni sahibinin görevi ise bu sistemi kendi deneyimi ve uzmanlığıyla geliştirmek oluyor.

5 trilyon dolarlık işletme devri

Bu modelin önümüzdeki yıllarda daha fazla gündeme geleceği düşüünlürken bunun bir başka nedeni de Baby Boomer kuşağındaki işletme sahiplerinin emekliliğe hazırlanması.

McKinsey Ekonomik Hareketlilik Enstitüsü'ne göre 2035'e kadar 6 milyon küçük ve orta ölçekli işletme el değiştirebilir. Bunların 1 milyondan fazlasının satışa veya mülkiyet devrine çıkabileceği ve toplam değerinin 5 trilyon dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

El değiştirmesi beklenen işletmeler arasında üretim, lojistik, sağlık, profesyonel hizmetler, müteahhitlik ve dağıtım gibi birçok sektör bulunurken önümüzdeki yıllarda en önemli sorulardan biri, emekliye ayrılan işletme sahiplerinin yerini kimin alacağı olacak.

12 milyon istihdamı etkileyebilir

İşletmelerin kapanmak yerine yeni sahiplerine devredilmesi ekonominin geneli açısından da önem taşıyor. Tahminlere göre sağlıklı bir devir süreci 12 milyona kadar istihdamın korunmasına ve yerel ekonomilerde yılda 250 milyar dolarlık harcamanın sürmesine katkı sağlayabilir.

Böylece bir tarafta yeni kariyer arayan deneyimli çalışanlar, diğer tarafta ise kendilerini devralacak yeni sahipler arayan işletmeler bulunuyor. Bu iki grubun buluşması, önümüzdeki yıllarda işgücü piyasasında yeni bir hareketlilik alanı yaratabilir.