Milyonluk müzayede nefes kesti: Zirvede 'Aşkın Olayım' var

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Safkan Arap atı yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde yetiştirilen taylar, bu kez satış fiyatlarıyla dikkat çekti. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Anadolu Tarım İşletmesi’nin Bursa Karacabey’de düzenlenen müzayedesinde satışa çıkarılan 69 taydan 58’i alıcı buldu.

Satışlardan toplam 39 milyon 500 bin lira hasılat sağlanırken, tay başına ortalama satış bedeli 681 bin liraya ulaştı. Bu rakam, Anadolu Tarım İşletmesi’nin bugüne kadarki en yüksek koşu tayı satış ortalaması olarak kayıtlara geçti.

14 Temmuz’da gerçekleştirilen müzayedenin en pahalı tayı, Serhanbeyim’in yavrusu olan 2 yaşındaki erkek tay “Aşkın Olayım” oldu.

Aşkın Olayım için verilen en yüksek teklif 2 milyon 600 bin liraya ulaştı.

Müzayedenin ikinci sırasında yine Serhanbeyim’in yavrularından 2 yaşındaki erkek tay “Adler” yer aldı. Adler ise 2 milyon 500 bin liraya alıcı buldu.

58 taydan 39,5 milyon liralık gelir

Anadolu Tarım İşletmesi Müdür Vekili Abdullah Güler, bu yılki müzayedede 58 tayın satıldığını belirterek toplam 39 milyon 500 bin lira gelir elde edildiğini açıkladı.

Güler, 681 bin liralık satış ortalamasının işletme tarihindeki en yüksek seviye olduğunu söyledi.

İşletmede halen 9 safkan Arap aygırı ve 157 damızlık kısrak bulunuyor. Serdümen, Semend, Yakupbey, Berksoy ve Kardeşcan gibi yarış pistlerinde başarı göstermiş aygırlar da işletmenin yetiştiricilik kadrosunda yer alıyor.

Safkan taylar özel programlarla yetiştiriliyor

Mahmudiye; geniş doğal meraları, kaliteli kaba yem üretimine uygun arazileri, temiz su kaynakları ve iklim koşullarıyla safkan Arap atı yetiştiriciliğinde öne çıkıyor.

İşletmedeki kısrakların sağlık ve beslenme takibi gebelik döneminden itibaren başlıyor. Taylar doğumdan sonra yaş gruplarına ayrılırken düzenli beslenme, aşılama, parazit uygulamaları ve sağlık kontrolleri veteriner hekimler tarafından gerçekleştiriliyor.

Satış öncesinde ise taylara röntgen ve endoskopi kontrolleri uygulanıyor ve sağlık kayıtları alıcılara sunuluyor.

Sırada iki büyük satış daha var

TİGEM’in safkan Arap taylarına yönelik satış takvimi yıl boyunca devam edecek. Anadolu Tarım İşletmesi ile Sultansuyu Tarım İşletmesi’nin ortak satışı 11 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Sezonun son organizasyonu olan elit tay satışı ise 20 Ekim’de İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak.