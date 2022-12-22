Miniyol girişimi 30 saatte fonlandı

Hızlı arayüzler ile tek platformdan tüm araçları kıyaslama ve minimum ödemeyle rezerve etme imkanı sunan yerli girişim Miniyol, paya dayalı kitle fonlama turunu zaferle kapattı. 30 gün içerisinde 267’si nitelikli olmak üzere 1998 yatırımcının pay aldığı tur sonucu girişimin ulaştığı fon tutarı 12 milyon 91 bin 344 TL oldu. Biletall.com’un kurucuları ve yöneticileri tarafından Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde KOSGEB AR-GE ve İnovasyon desteği ile kurulan Miniyol’un yakın vadedeki hedefi beş yıl içerisinde Mobility Super App haline gelmek.

Onlarca araç kiralama platformunun, binlerce aracını kıyaslamak için yüzlerce web sayfasını ziyaret edip, manuel kıyaslama yapma problemine çözüm olarak Haziran 2021’de yola çıkan ve Miniyol Mobility Super App'in ilk aşaması olan Miniyol, halihazırda 1,5 milyondan fazla ziyaretçiye ve ilk 17 ayda 11 milyon TL ciroya ulaşmış durumda.

Ödeme yöntemleri, müşteri sadakat programları, koşulsuz iptal ve iade hakları gibi ayrıcalıklarla bir yıl gibi kısa sürede Türkiye'nin en çok tercih edilen ikinci online araç kiralama pazar yeri konumuna gelen Miniyol, aynı zamanda sürdürülebilir bir dünya için yeni iş modelleri ve teknolojileri geliştiriyor. Ürünleriyle paylaşım ekosistemi ile karbon emisyonunun azaltılmasını sağlayan, çevreye, topluma ve dünyaya yönelik bir değer önerisi sunan girişim, yatırım turunun başarıyla tamamlanmasıyla birlikte kullan-bırak araç kiralama hizmeti verecek olan Miniyol Express ve kişiden kişiye araç kiralama hizmeti verecek olan Miniyol Self ürünlerini 2023 yılında hayata geçirecek.