'MIPIM Avrasya' için yeşil ışık yandı, çalışmalar başladı

08 Haziran 2018

İBRAHİM EKİNCİ

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, gayrimenkulün dünyadaki en önemli fuarlarından MIPIM’ın Türkiye’ye getirilmesini yeniden gündeme aldıklarını, bu konuda önemli gelişmeler olduğunu söyledi.

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer’le birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Avi Alkaş, “2017’de MIPIM Türkiye’de olacaktı. Darbe gibi olaylar nedeniyle gerçekleşmedi. 2019’da gerçekleştirilmesini gündeme aldık. Yeşil ışığı yaktık. 15 gün önce İtalya’da konuyu görüştük” dedi. Bu konuyla ilgili son gelişmeleri ve bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan RE360 etkinliği hakkında bilgi veren Avi Alkaş, şöyle konuştu:

'MIPIM, RE360'a stratejik ortağımız olarak katılacak'

“MIPIM’i 2017’de Türkiye’ye getirme projesi gecikince ‘Gayrimenkulün Büyük Buluşması – RE360’ı gerçekleştirdik. Önemli uluslararası uzman ve konuşmacılar katıldı. 221 gayrimenkul sektör lideri, 209 tedarikçi, 93 kamu temsilcisi, 29 akedemi ve dernek, 43 finansal kuruluşu, 76 basın temsilcisi, 16 oturumda 35 konuşmacı ile toplam 671 üst düzey bir araya geldi. Bu yıl da ikincisi 4 – 5 Aralık’ta gerçekleşecek. MIPIM’in stratejik ortağımız olarak katılacağını duyurmak isteriz. Ayrıca 2 sene gecikmeli olarak da olsa MIPIM Türkiye’nin geleceğini müjdelemek isteriz. MIPIM Türkiye bir adım daha yaklaştı, MIPIM’in RE360 için bu yılki hedefi yüzde 10 uluslararası katılımcı getirmek. RE360 konferansında MIPIM Türkiye’nin tohumlarını atmış olacağız. Relx Group Teknoloji Forumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Reed Exhibitions Avrupa Bölge Başkanı, yurtdışındaki gururlarımızdan biri; başarılı bir Türk işkadını Kumsal Bayazıt konuşmacılarımız arasında yer alacak. MIPIM’i burada yapmamız için bizden istenen; yoğun bir katılımcı sayısı ve uluslararası ilgi. Yakın coğrafyamız için, Karadeniz ülkeleri için İstanbul’da etkinliğe gelmek çok daha kolay ve ekonomik. Şu anda yabancı yatırımcı, yaratılan algı sebebiyle Türkiye’ye sıcak bakmıyor. Bu durum Ortadoğulu yatırımcı için de geçerli. Öte yandan çok canlı bir iç pazarımız var. Türkiye’deki kentleşme ve bölgelerdeki şaşırtıcı gelişim çok önemli. Bu doğal olarak bir şehirleşme ihtiyacı getiriyor. İstanbul 15-20 milyon turist çekebilecek potansiyele sahip bir şehir ancak yurtdışından hala İstanbul’a gelmek istemeyenler var. Sebebi dış basına yansıyan savaş algısı. Bunu değiştirmenin en önemli yolu da RE360 gibi mesleki etkinliklerden geçiyor. Şu ana kadar belli olan 2018 sponsorlarımız; Başta MIPIM olmak üzere Aremas, Tekfen, Proplan, Akademetre oldu.”

Nusret'e 1,5 yıldır Türkiye'de yer açtıramıyoruz

Alkaş, genel piyasa durumu ile ilgili de şu açıklamaları yaptı:

■ Türkiye’de AVM sayısı 406 oldu. Bunlarda 12 milyon metrekare kiralanabilir alan var. Boşluk oranı ortalama yüzde 10 civarındadır. AVM’lerde yeme içme oranları hızlı artıyor.

■ Hiper marketlerden markete geçiş gözleniyor. Büyük mağazacılık yerine küçük mağazacılık gelişiyor.

■ Yurtdışı mağazacılıkta önemli gelişmeler var. Zincirler yurtdışını tercih ediyor. 1.5 yıldır Nusret’e Türkiye’de yer açtıramıyoruz. Haklı da çünkü yurtdışında bir steak 120 dolara satılabiliyor.

■ Son birkaç yıldır Türk yatırımcıların yurtdışında gayrimenkul aldıklarını görüyoruz.

■ Türkiye’de de gayrimenkul yatırımcısı büyük yurt açığını gördü. Biz de bu konuda çalışma yapıyoruz. “Perakende parkları olmalı”

■ Kamu arazilerinin TOKİ üzerinden halka açılması umalım kesintiye uğramaz. Çarkın dönmesi için finansman ve fonlara ihtiyaç var. Türkiye’de iş yapılabilirliğini göstermeliyiz. Savaş ülkesi değiliz. Savaş ekonomisi yok. Kentlerimiz rahat.

■ Abdi İpekçi, İstiklal, Bağdat gibi caddeler, AVM gibi ele alınmalı. Abdi İpekçi’de biz çalışma yapacağız. Semtlerde sivil insiyatifler oluşmalı ki bunlar, önemli caddeleri bu şekilde planlayabilsinler. Caddeler, yurtdışındaki gibi perakende parkları olarak tasarlanmalı. Daha önce organize perakende bölgeleri gündeme gelmişti. Bunlar gerçekleştirilmeli.