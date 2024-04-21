MKK açıkladı: Borsada yatırımcı sayısında ciddi düşüş

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı geçen hafta itibarıyla düşüş yaşandı.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre; pay senedi yatırımcı sayısı 19 Nisan ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 713 bin 259 kişi azaldı. Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 455 bin 678 seviyesinden 7 milyon 742 bin 419'a indi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 13,28 trilyon TL'den 12,1 trilyon TL'ye geriledi.

Borsa İstanbul haftayı nasıl kapadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son günü yüzde 1,77 değer kazanarak haftayı 9.693,46 puandan tamamlamıştı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 168,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 109,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 5,08, holding endeksi yüzde 1,45 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 0,46 ile ticaret oldu.