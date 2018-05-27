“Mobilya sektörü vergi indirimi ile canlanmalı”

27 Mayıs 2018

Gayrimenkul sektöründeki gibi mobilya sektöründe de KDV indiriminin gelmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Mobilya sektörümüz en hızlı büyüyen sektörlerden birisi. İhracatı ithalatı 4’e katlıyor. Düğün sezonu da tam olarak canlanmadan yüzde 18 KDV oranı yüzde 8’e inmeli. Hem sektörde canlılık yaşanır hem de yeni evlenecek çiftlere kolaylık sağlanmış olur” dedi.

Mobilya sektörünün en hızlı büyüyen sektörlerden biri olduğunu ve mobilyacıların KDV indirimi beklediğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İhracatı ithalatını 4’e katlayan mobilya sektörü en hızlı büyüyen sektörlerden birisi. Öyle ki geçtiğimiz yıl 2,7 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Konut sektöründe olduğu gibi mobilya sektöründe de KDV indirimine gidilmeli. Geçtiğimiz yıl bu indirim sağlandığında iç satışlarda yüzde 40’a kadar artmıştı. Bu yıl yine aynı indirim ile sektörü hızlandırmak gerekiyor. Sektörün maliyetleri de yüzde 30-40 arasında arttı. Bununla birlikte son aylarda satışlarda aynı oranlarda düşme gözlemleniyor. Konuttaki gibi bir indirim, hem sektörü hem alıcıları rahatlatır. Her yıl ortalama 600 bin çift evleniyor. Evlenmeden önce ev için en çok para harcanan kalem mobilya. Yüzde 18’den yüzde 8’e inecek olan KDV, 36 bin mobilya üreticisine, binlerce mobilya satıcısına ve yeni evlenecek çiftlere de nefes aldıracaktır. Satışların artması istihdama da katkı sağlıyor. Mobilya sektörü de doğrudan veya dolaylı olarak 20-25 sektörü daha etkiliyor” diye konuştu.

“Yerli mobilya ürünleri de reklam desteğini hak ediyor”

Türk markalarının tanıtılmasında mobilya sektörünün de katkısının büyük olduğuna dikkati çeken Palandöken, “Mobilya sektörünün Türk markalarının dünyaya tanıtılmasında büyük katkısı var. 140’ın üzerinde ülkeye dizi ve film ihraç ediyoruz. Bu dizi ve filmleri dünyanın her yerinden milyonlarca kişi izliyor. Bir sahnede 2 saniye bile Türk markalarının geçmesi veya sponsorlar kısmında geçmesinin satışlara geri dönüşü çok büyük. Ekonomi Bakanlığı tarafından tamamı veya belirli bir kısmı Türkiye’de çekilmiş, üretilmiş ve yurt dışında gösterimi, satışı yapılmış sinema, belgesel, TV dizisi, animasyon ve program formatlarına 100 bin dolara kadar desteği bu noktada mobilya sektörünü de etkileyecektir. Türk markalarına böyle bir reklam desteği varken, iç satışların da artması ekonomimizi de olumlu etkileyecektir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA