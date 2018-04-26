Mobilya sektörüne turizm dopingi

26 Nisan 2018

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, son 2-3 yıldır turizmde yaşanan sıkıntılar nedeniyle ertelenen renovasyon projelerinin artık devreye alındığını, 2017 yılındaki toparlanma ve 2018'deki teşviklerle birlikte mobilya sektörünün otel ayağında minimum yüzde 35'lik büyüme beklediklerini bildirdi.

Nuri Gürcan, turizmin 54 ayrı sektörü beslediğini, bu sektörlerden bir tanesinin de mobilya olduğunu ifade ederek, mobilya sektörü içerisinde otel mobilyalarının ayrı bir alan oluşturduğunu, her yıl yapılan otellerle sektörde 150 milyon dolarlık bir mobilya pazarı oluştuğunu söyledi.

Gürcan, otellerin sürekli renovasyon projelerine dahil olduğunu belirterek, Türkiye'deki otellerin ortalama olarak 6 yılda bir yenilendiğini, bir otelin, avizesinden koltuğuna kadar mobilyasını 6 yılda bir değiştirdiğini aktardı.

Turizmin 2014'ten sonra 2015 ve 2016'da kötü dönemler geçirdiğini, geçen yıl tekrar eski günlerine dönüş sinyali verdiğini kaydeden Gürcan, geçen yıl başlayan toparlanmanın bu yıl devam ettiğini, 2018'in ilk çeyreğinde çok güzel rakamlar yakalandığını söyledi.

Gürcan, erken rezervasyon yaptıran Rus ve Avrupalı turist sayısında 2 katına varan artışlar yaşandığını ifade ederek, Türkiye'nin bu yıl 40 milyona yakın turistten 30 milyar dolar gelir beklediğini bildirdi.

"Ertelenen renovasyon projeleri artık devreye alınıyor"

Nuri Gürcan, turizmde eski günlere dönüşün yatırımları da etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece ocak-şubat döneminde 26 adedi yeni tesis olmak üzere 46 adet proje için yatırım teşvik belgesi alındı. Teşvik alan projelerin toplam bütçesi 418 milyon lira olurken, 252 milyon lirası yeni otellerin inşasında kullanılacak. (2 ayda alınan teşvik belgesi kapsamında) Yenilemeler için de 160 milyon TL harcanacak. Ocak-şubat döneminde alınan teşviklerle 3 bin 287 adet yeni yatak yapılacak. 11 bin 145 adet otel yatağı da yenilenecek. Yani, son 2-3 yıldır turizmde yaşanan sıkıntılar nedeniyle ertelenen renovasyon projeleri artık devreye alınıyor. 2017 yılındaki toparlanma ve 2018'deki teşviklerle birlikte mobilya sektörünün otel ayağında minimum yüzde 35'lik bir büyüme bekliyoruz."

"Çin'deki Türkiye Turizm Yılı da mobilyacıları iştahlandırıyor"

MOBSAD Başkanı Gürcan, turizmde son dönemde Çin, Japonya, Kore ve Hindistan gibi ülkelere yoğunlaşılmasının mobilya sektöründe iştaha neden olduğunu ifade etti.

Gürcan, 2017'de gelen 250 bin Çinli turiste karşılık bu yıl Çin'den 500 bin turist gelmesinin hedeflendiğini, Çinli turistlerin yaptığı alışverişlerde yılın ilk çeyreğinde yüzde 166'lık artış yaşandığını belirterek, "Mobilya sektörü olarak da son birkaç yıldır ağırlığımızı Çin pazarına vermiştik. Türkiye'ye gelen Çinliler, kaldıkları otellerde, girdikleri mağazalarda ürünlerimizi yakından inceleme fırsatı buluyor. Çin'deki Türkiye Turizm Yılı da mobilyacıları iştahlandırıyor." şeklinde konuştu.

Çin'de artan lüks tüketime karşılık zanaatkar mobilya yapacak ustaların bulunmadığını ifade eden Gürcan, Çin'de mobilya zanaatına yönelik bir geleneğin olmaması ve Türkiye'nin bir Avrupa ülkesi olarak görülmesinin Türkiye'yi bu pazarda güçlü kıldığını vurguladı.

Gürcan, "Halihazırda Çin'in tüm dünyadan mobilya ithalatı yılda ortalama yüzde 7 artarken, Türkiye'nin bu ülkeye mobilya ihracatı yılda ortalama yüzde 44 yükselmektedir." dedi.

Son 3 yıldır yer alınan Çin Mobilya Fuarı'ndan sonra artık bu ülkeye klasik ev mobilyası ihraç edilmeye başlandığını, üretilen mobilyaların İtalyan estetiğinde, Alman standardında ve Türk'e özgü dokunuşlara sahip olduğunu aktaran Gürcan, şunları kaydetti:

"Türk mobilyacılar, kalite ve tasarım anlayışı olarak onlara istediklerini daha uygun fiyata veriyor. Türk mobilyacıların en büyük farkı ise İtalya'da bile farklı küçük atölyelerde üretilip toplanma şeklinde olurken, Türkiye'de tek bir çatı altında yer alan, bir üretim tesisinde kesimhane, oymacılar, iskelet, CNC makineler, döşemehane, cilahane ve sevkiyat olarak kendine özgü koleksiyonlar tasarım ekiplerince hazırlanıyor."

Kaynak: AA