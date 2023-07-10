Mobilyacılar 10 milyar $’lık ihracat hedefine odaklandı

Sektörün Türkiye geneli haziran ayı ihracatı yüzde 16,7 azalışla 665 milyon 665 bin dolar olarak gerçekleşti. Sektör, Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı payı ise yüzde 3,7’ye yükseltti.

Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin (AKAMİB) haziran ayı ihracatına bakıldığında yüzde 14’lük düşüş görüldü. AKAMİB’ten yapılan ihracat tutarı 73 milyon 237 bin dolar oldu.

Komşu ülkelerde dikkat çekici artışlar

Sektörün haziran ayında Türkiye genelinden yaptığı ihracatta en başarılı pazar 96,7 milyon dolarla Irak oldu. Irak’ı sırasıyla; İsrail, Birleşik Krallık, ABD ve Almanya izledi. AKAMİB’in haziran ayı ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. 15,8 milyon dolar ihracat yapılan Irak’ı sırasıyla; Almanya, Libya, İsrail ve Romanya takip etti. İlk 10 pazar arasında en dikkat çekici artışlar ise yüzde 180,6 ile Bulgaristan, yüzde 118,2 ile Suriye, yüzde 45,7 ile Romanya’ya yapılan ihracatta görüldü.

AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Katılacağımız yeni fuarlar ve gerçekleştireceğimiz ülke ziyaretleri ile üreticilerimizin yeni iş anlaşmaları yapmasını ümit ediyoruz. Bu sayede hedeflediğimiz rakamlara da rahatlıkla ulaşabileceğiz. Ertelenen siparişlerin yılın ikinci yarısında gelmesini de bekliyoruz. Hedefimiz; sektör olarak yılı yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracatla tamamlayarak, ülke ihracatımız için belirlenen 265 milyar dolara hedefine katkı sağlamak" dedi.