Mobilyada hammadde sorunun çözümü: “Şili Modeli”

AKAMİB Başkan Yardımcısı Bülent Aymen ve AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan’ın katılımıyla bir basın toplantısı düzenleyen Kılıçer sektörün 2022 yılındaki performansını değerlendirdi.

Kılıçer, ”Birçok ülkede hala göçmenlere çekyat satan üretici konumundayız. Üreticilerimizin yetenekleri bunun çok ötesinde, biz de onlara vizyon kazandırmak, farklı ürün üretmelerini teşvik etmek için dünyanın dört bir yanına heyetlerle götürüyoruz” dedi.

Türkiye mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü aralık ayında da büyümesini sürdürerek 12’de 12 yaptı. Sektörün ihracatı 2022 yılında 2021 yılına kıyasla yüzde 20,8 artarak, 8.5 milyar dolara ulaşırken, Türkiye’nin toplam ihracatındaki payı ise yüzde 3,3 oldu. Aynı dönemde Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) de yüzde 5,9’luk büyüme kaydederek, ihracatını 947 milyon 451 bin dolara taşıdı. Başkan Onur Kılıçer, “Dört yanımız ormanlarla çevrili olmasına rağmen mobilyada ağaç sıkıntısı çekiyoruz. Sadece orman iyileştirmesinden çıkacak odunlar sektörün 2 yıllık ihtiyacını karşılayacak durumda. Yangınla mücadelede de önemli işlevi olan orman yolları geliştirilirse hem yaşlı ağaçları temizlemek için ormanın içine girmek kolaylaşır hem ormanlarımız gençleşir hem de sektörün odun ihtiyacı karşılanır. Şili’de, Kolombiya’da olduğu gibi endüstriyel ormanların kurulması için de Bakanlıkla ile istişare halindeyiz, detaylı bir rapor hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.