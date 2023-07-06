Mobilyada karta 18 ay taksit beklentisi

Ahmet Güleç, “Mobilya genellikle taksit ile alınmayı tercih edilen bir ürün. Şu an mobilya satışlarında taksit tutarı 9 ay ile sınırlı. Bu taksit tutarı tüketicilerin ihtiyacını karşılamıyor. Bize göre minimum taksit tutarı 18 ay olmalı.

Mevcut şartlardan dolayı mobilya fiyatları da yükseldiği için, insanların rahat alışveriş yapabilmeleri taksit sayısının artmasına bağlı” diye konuştu. MOSFED olarak bu konuda taleplerini ilgili makamlara ilettiklerini belirten Ahmet Güleç, “İnşallah talebimizin makul bir şekilde karşılık bulacağını düşünüyoruz. Çünkü bir ihtiyaç haline geldi. Bu özellikle imalat sektörü için bir ihtiyaç haline geldi” dedi.

Enflasyon kur dengesi oturmalı

Ahmet Güleç, yılın ilk 6 ayında satışların istenilen gibi gitmediğini belirterek “Adetsel bazda yüzde 15 civarında bir daralma yaşadık Özellikle ülkemizdeki enflasyon oranının yüksek olması, insanlarımızda gelirlerin düşmesi ile birlikte gelecek beklentisi gibi nedenlerden dolayı mobilya satışlarımız biraz ötelendi. Ancak yılın ikinci yarısından ümitliyiz” dedi.

Son 20 yılda Türkiye mobilya sektörünün ihracatının yüzde 20 oranında arttığına dikkat çeken Ahmet Güleç, “Ülkemiz dünya mobilya ihracatında bazen 6’ncı sırada bazen de 8’inci sırada yerini alıyor. 2019 – 2020 yıllarında, Covid’e rağmen dünyada en fazla ihracatını arttıran sektör olduk. Avrupa’da Polonya’ya yanaştık, Vietnam ile yarıştık. Türk mobilya ihracatında dünya yarış halinde iken son 2 yılda yaşadıklarımız bizi zayıflattı.

Şu anda inanıyoruz ki; enflasyon kur dengesi oluştuğu zaman mobilya ihracatının önü de açılmış olacak. Son 6 ayda hedeflediğimiz özellikle mobilya sektörü için 5 milyar doları aşacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu. Vize sorununun sektörün yüzde 25’ini etkiler hale geldiğini kaydeden Ahmet Güleç, “İnsanlar fuarlara gidemiyorlar, bunu yapamadıkları için haliyle mallarını satamıyorlar” dedi.