Modada hedef İtalya'ya 1 milyar $'lık ihracat

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle Türkiye’nin önemli ticaret ortaklarından İtalya'ya yönelik İtalya Alım Heyeti organize etti. Ege Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, İtalya’nın 2022 yılı 11 aylık dönemde toplam 19,4 milyar dolar hazır giyim ithalatı bulunduğunu açıkladı.

"İtalya ile Türkiye'nin benzerlikleri çok"

Sertbaş, “Türkiye, İtalya’nın 20 milyar dolara yakın ithalatından aldığı yüzde 4,2 payla en büyük 7’nci tedarikçisi konumunda. Ege Bölgesi’nin ise 2022 yılında yüzde 27 artışla 92 milyon dolarla en büyük 5’inci ticaret ortağı. Türkiye geneli İtalya’ya hazır giyim ihracatımız 2022 yılında yüzde 23 artarak 823 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İtalya Alım Heyeti organizasyonumuzda görüşmelere 33 imalatçı üye firma katılım sağlarken, İtalya’dan 9 alıcı yer aldı. Yaklaşık 200 ikili görüşme gerçekleşti. Aynı zamanda İtalyan alıcılar, firmalarımızın tesislerini de ziyaret etti.

İtalya ile Türkiye’nin benzerlikleri çok. İtalya’da ünlü markalar bizden çok fazla alım yapıyor, tasarım yönümüzü de takdir ediyorlar. Kısa sürede ülkemizin İtalya pazarından aldığı payı artırmayı ve ihracatımızı 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

EHKİB Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz, “Birlik olarak dünyadaki resesyondan etkilenmemek için geleneksel olarak en güçlü pazarımız Avrupa ve hedef pazarımız ABD üzerine agresif bir pazarlama stratejisi kurguluyoruz. Sektörün önde gelen fuarları PV Manufacturing Paris ve Munich Fabric Start the Source fuarlarına milli katılım organizasyonu düzenledik.

Sırada Hollanda ve ABD var

Temmuzda bu fuarların ikinci edisyonlarına da katılacaklarını kaydeden Uğuz, "Yine önemli pazarlarımızdan Hollanda’ya yönelik bir sektörel ticaret heyeti düzenlenmesine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Sonbaharda ise ABD Sektörel Ticaret Heyeti organize etmeyi planlıyoruz” dedi.

İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Şahika Aşkıner, “Just Style’ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye, hazır giyimde dünyanın en önemli ikinci tedarikçisi durumunda.

Bunun nedeni ülkemizin fiyat-tarife avantajı, sürdürülebilirlik, üretim kalitesi, verimlilik, teslim süresi, güvenilirlik, sipariş miktarının esnekliği ve Avrupa ülkeleri için pazara yakınlık kategorilerinde rakiplerine üstünlük sağlamasıdır” diye konuştu.