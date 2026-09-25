Mohamed Salah'a komşu olma fırsatı: Trabzon'daki villaya servet istiyorlar

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Trabzonspor’un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil Trabzon’daki bir gayrimenkul ilanıyla gündeme geldi.

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi’nde satışa çıkarılan bir villa için hazırlanan ilanda, Mohamed Salah’ın adı dikkat çekici bir pazarlama yöntemi olarak kullanıldı.

31 milyon TL’ye satışa çıkarıldı

Emlak sitesinde yer alan ilan, "Mohamed Salah’a Komşu! Trabzonspor Stadyum Karşısı Lüks Villa" başlığıyla yayımlandı.

18 Eylül 2026 tarihinde güncellendiği görülen villanın satış fiyatı ise 31 milyon TL olarak belirlendi.

İlan bilgilerine göre 551 metrekare brüt, 417 metrekare net kullanım alanına sahip villa; 8+1 oda, 6'dan fazla banyo ve 3 kattan oluşuyor. Mülkün boş durumda olduğu ve krediye uygun olarak satışa sunulduğu belirtiliyor.

Salah üzerinden tanıtım yaptılar

İlan açıklamasında Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından Akyazı bölgesinin öneminin arttığı öne sürüldü. Villanın Papara Park Stadyumu'na yaklaşık 500 metre mesafede bulunduğu belirtilirken, Salah üzerinden dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Emlakçı, villayı tanıtırken “Mohamed Salah'lı dev maçların heyecanını evinizin konforunda yaşama ayrıcalığı” ifadelerine yer verdi. Bölgede gayrimenkul talebinin arttığı da öne sürülerek villa yatırım fırsatı olarak tanıtıldı.

Ancak ilanda kullanılan “Mohamed Salah’a komşu” ifadesine rağmen Salah'ın söz konusu villanın yakınında ikamet ettiğine ilişkin ilanda herhangi bir adres veya doğrulanabilir bilgi paylaşılmadı.

Salah'ın Trabzonspor performansı

Trabzonspor ile 2 yıllık anlaşmaya imza atan Mohamed Salah'a sözleşmesi kapsamında her futbol sezonu için 10 milyon euro garanti ücret ile 7 milyon euro imza ücreti olmak üzere toplam 17 milyon euro garanti ödeme yapılacağı açıklanmıştı.

Mısırlı yıldız, bordo-mavili formayla sezona da hızlı başladı. Salah, Trabzonspor formasıyla çıktığı 8 karşılaşmada 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.