Moody's Analytics'ten çarpıcı tahmin: Fed 2026'nın ilk yarısında sürprize hazırlanıyor

Moody's Analytics'in baş ekonomisti Mark Zandi'ye göre, işgücü piyasasındaki zayıflık, enflasyon konusundaki belirsizlik ve siyasi baskı, Amerikan Merkez Bankası'nı (Fed) 2026 yılının başlarında faiz oranlarını agresif bir şekilde düşürmeye itecek.

Piyasalar önümüzdeki yıl sadece mütevazı bir gevşeme beklese de Zandi, Fed'in yıl ortasına kadar her biri çeyrek puanlık üç faiz indirimi yapmasını bekliyor. Para politikasındaki gevşemenin temel nedenini, zayıflayan iş gücü piyasasına bağlayan Zandi'ye göre, işletmeler belirsizlikler nedeniyle temkinli davranırken, istihdam artışı işsizliği durdurmaya yetmeyecek ve bu süreçte Fed, işsizlik yükseldikçe faiz indirimlerine devam edecek. Zandi'nin tahmini, hem piyasa hem de Fed beklentilerini aşsa da öngörüler, indirimlerin daha yavaş bir tempoda gerçekleşeceğine işaret ediyor.

Piyasalar iki indirim öngörüyor

CNBC'de yer alan habere göre piyasa fiyatlandırması ise 2026'da iki faiz indirimine işaret ediyor. İlki nisan ayından önce gerçekleşmeyecek, ikincisi ise yılın ikinci yarısında, muhtemelen eylül ayı civarında olacak.

Fed yetkilileri ise daha temkinli öngörülerde bulunuyor. Aralık başlarında sunulan bir güncellemeye göre, merkez bankasının bireysel yetkililerin beklentilerini gösteren tablo, tüm yıl boyunca sadece bir faiz indirimi öngörüyor. Ancak Zandi, mevcut ortamın Fed'in daha hızlı hareket etmesine neden olacağını düşünüyor.

Öte yandan Donald Trump'ın merkez bankasının hiyerarşisini yeniden şekillendirme potansiyeli de belirsizliği körüklüyor. Zandi'ye göre Trump'ın yeni atamalarıyla Fed'in bağımsızlığı daha da zayıflayacak ve yaklaşan ara seçimler öncesinde, ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla faizlerin düşürülmesi yönündeki siyasi baskı belirgin şekilde artacak.

Gözler 27 Ocak'ta

Fed'in faiz kararı Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 27-28 Ocak'ta yapacağı toplantıda şekillencek. Ancak finans piyasalarının beklentilerine göre, bu toplantıda faiz indirimi ihtimali yüzde 13 ile oldukça düşük.