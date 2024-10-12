Moody's, Belçika'nın kredi notu görünümünü düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Belçika'nın yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli ihraççı ve kıdemli teminatsız kredi notunu "Aa3" seviyesinde teyit etti. Ancak, ülkenin kredi notu görünümü "durağan"dan "negatif"e indirildi.

Moody’s tarafından yapılan açıklamada, bu kararın, bir sonraki hükümetin kamu borcunu dengeleyecek etkili mali önlemleri uygulayamama riskini yansıttığı belirtildi. Önceki hükümetin mali konsolidasyon çabalarının küçük çaplı olduğu ve yapısal bir dönüşüm sağlamadığı vurgulandı. Moody’s, yapısal harcamalardaki sürekli artışlar ve bu baskıların, Belçika'nın kamu borcunun gelecekte daha da artmasına neden olacağını öngörüyor.

Belçika’nın kredi görünümünün "negatif"e çekilmesi, ülkenin ekonomik istikrarı üzerindeki potansiyel tehditleri ve gelecek hükümetlerin mali disiplin sağlama konusunda karşılaşabileceği zorlukları ortaya koyuyor.