Moody’s Türkiye için incelemesini tamamladı: Kredi notunda değişiklik yok

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir karar almazken ülkeye ilişkin periyodik incelemesini tamamladığını bildirdi.

Moody's, 15 Ocak'ta yapılan incelemeye ilişkin açıklama yaptı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, bunun bir kredi notu değişikliği anlamına gelmediği ve kısa vadede kredi notu değişikliği olup olmayacağına dair bir gösterge olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun, büyük, çeşitlendirilmiş ve dinamik ekonomisi ile düşük kamu borcu tarafından desteklendiği aktarıldı.

Enflasyon ve büyüme tahminleri

Süregelen faiz indirim döngüsüne rağmen merkez bankasının para politikasının sıkı kalmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, Aralık 2025'te yüzde 30,9 olan enflasyonun 2026 sonunda yıllık yüzde 22'ye gerilemesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin beklenmedik derecede güçlü iç talebin etkisiyle 2024'teki yüzde 3,3'ten 2025'te yüzde 3,5'e çıktığının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, büyüme hızının hükümetin aşırı ekonomik yavaşlama olmadan enflasyonu düşürme hedefine uygun seyrettiği aktarıldı.

Açıklamada, mali konsolidasyonun 2025'te dezenflasyonu desteklediği vurgulanarak, merkezi hükümetin mali açığının 2024'teki yüzde 4,7'den yüzde 2,9'a gerileyerek önemli bir daralma gösterdiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, kredi notunun, makroekonomik istikrarı yeniden tesis eden ve dış kırılganlık risklerinde önemli bir azalmaya olanak tanıyan politikaların etkili şekilde uygulanmaya devam edilmesi halinde yükseltilebileceği ifade edildi.

Moody's, en son 25 Temmuz 2025'te Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltirken, not görünümünü "pozitif"ten "durağan"a çevirmişti.

Bir sonraki değerlendirme 24 Temmuz'da

Kredi derecelendirme kuruluşunun bu yıla ilişkin takviminde Türkiye için ilk kredi notu değerlendirme tarihi 23 Ocak olarak belirlenmişti.

Ancak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Kredi derecelendirme kuruluşları belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.

Moody's'in Türkiye'ye ilişkin bir sonraki planlı değerlendirmesini 24 Temmuz’da yapması bekleniyor.