Temizlik ürünleri şirketi el değiştiriyor! Dudak uçuklatan rakam...

Clorox, özel şirket statüsündeki Gojo Industries’i 2,25 milyar dolarlık anlaşmayla satın alacağını açıkladı. Pine-Sol ve çamaşır suyu gibi ürünleriyle bilinen şirket, bu hamleyle sağlık ve hijyen pazarındaki konumunu genişletmeyi hedefliyor.

330 milyon dolar vergi avantajı

Anlaşmanın toplam değeri 2,25 milyar dolar olarak duyuruldu. Bunun 1,92 milyar doları satın alma bedeli olarak belirlenirken, yaklaşık 330 milyon dolarlık vergi avantajı da pakete dahil edildi.

Pandemi döneminde satışları büyük sıçrama yapan Purell el dezenfektanı, sonrasında normalleşme sürecine girdi. Gojo, Eylül ayında şirketin tamamının satışı ya da azınlık hissesinin devri gibi seçenekleri değerlendiriyordu. Şirketin sahibi Lippman-Kanfer ailesi, 2023’te satış girişiminde bulunsa da istenen fiyat yakalanamadı.

500 milyon dolar borç almıştı

Satış gerçekleşmeyince Gojo, Silver Point Finance’tan 500 milyon dolar yeni borç alarak mevcut borçlarını yeniden finanse etti ve operasyonlarını destekledi. Clorox ise satın almayı ağırlıklı olarak borç finansmanıyla gerçekleştirmeyi planlıyor.

Satın alma işleminin Clorox’un 2026 mali yılı bitmeden tamamlanması bekleniyor. Şirket, anlaşmanın en az 50 milyon dolar seviyesinde yıllık maliyet sinerjisi yaratacağını öngörüyor. Gojo’nun merkezi Ohio’da kalacak ve şirket Clorox operasyonlarına entegre edilecek.