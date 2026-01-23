Altın daha da yükselecek mi? Gram altın düşer mi? Altın son durum...

Altının yükselişi hız kesmiyor. ONS altın 5 bin dolara yaklaşırken gram altın da 7 bin lirayı aştı. Güvenli limanda coşku devam ederken yeni yatırımcılar bir karar vermeden önce uzmanların görüşlerini merak ediyor. Sıkça "Altın daha da yükselecek mi", "Gram altın düşer mi" sorusu geliyor.

Altın yükselecek mi?

Finansal Analist İslam Memiş, kısa vadede altında düzeltme beklerken 2027 yılı için ise gram altının 10 bin TL'ye yükselebileceğini belirtiyor. Memiş 2026 yılının ilk yarısı için altında coşku beklemiyor.

İslam Memiş'e göre Rusya-Ukrayna arasında bir barış haberi gelmesi durumunda, ons altının örneğin 5.000 dolar seviyelerinden 4.000-4.300 dolar seviyelerine gerileyebileceği bir "bahane" oluşabilir.

Ünlü analist ayrıca vatandaşlara altınla borç yapmayın uyarısında bulunuyor.