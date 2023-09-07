Moody's'ten Türkiye'nin kredi notu için olumlu yorum! Yakında semeresini vermeye başlar

Türkiye'nin uluslararası sermaye piyasalarından borçlandığında ne kadar faiz ödemesi yapacağını etkileyen kredi notu, alışılmışın dışındaki ekonomi politikası kaynaklı oluşan krizlerin tekrarlanması nedeniyle yıllardır düşmekteydi.

Ancak seçimden bu yana politikanın yönünün güçlü bir şekilde değişmesi, Erdoğan'ın yeni bir maliye bakanı ve merkez bankası başkanı atamasına ve ülkenin uzun vadeli enflasyon sorunuyla mücadele etmek amacıyla faiz oranlarını önemli ölçüde yükseltmesine neden oldu.

Moody's analisti Dietmar Hornung, "Bu değişim kredi notu açısından net bir şekilde olumlu" dedi ve uyardı: "Ancak hâlâ önemli belirsizlikler var."

Moody's, Türkiye'yi "durağan görünüm" ile B3 notuyla derecelendiriyor. Moody's'in aralık ayına kadar Türkiye'nin kredi notunu resmi olarak gözden geçirmeme ihtimali olsa da, kredi notunu "negatif görünüm" ile bir kademe daha düşük derecelendiren Fitch cuma günü Türkiye'nin kredi notunu gözden geçirecek.

Moody's analisti Hornung, "Seçimden bu yana gördüğümüz hamleler cesaret verici ancak önümüzdeki zorluklar karmaşık" diye belirterek, bu yıl %65'e yükselmesi beklenen enflasyonu hafifletmenin ve diğer "birikmiş dengesizlikleri" gidermenin zorlu bir görev olduğunu açıkladı.

Hornung, "Not görünümümüz durağan. Aşağı yönlü önemli bir risk görmüyoruz ancak değişikliklerin olumlu etkilerini görmek zaman alacak" diye ekledi.