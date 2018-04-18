Morgan Stanley: Erken seçim TL için "geçici olarak" olumlu olabilir

18 Nisan 2018

Morgan Stanley'den gelen açıklamaya göre, Türkiye'de yapılacak erken seçimin getireceği risk, TCMB'nin faiz artışı ihtimalini artırabilir ve bu da TL için "geçici olarak" olumlu olabilir.

Bloomberg'in aktardığı habere göre, Morgan Stanley Traafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Merkez, 25 Nisan'daki toplantıda faizleri değerlendirecek ve liranın bu ay dolar ve euro karşısında geldiği rekor düşük seviyelerin ardından TCMB'nin ülke varlıklarını daha yüksek faizler ile destekleyebileceği spekülasyonu mevcut."

Piyasa ve erken seçim söylemleri