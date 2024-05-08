Morgan Stanley faiz indirimi beklentisini erteledi

Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası'nın Temmuz ayındaki önceki tahminlerine kıyasla Eylül ayından itibaren faiz oranlarını düşürmeye başlamasını beklediğini ancak yıl boyunca üç kez 25 baz puanlık faiz indirimi görmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Aracı kurum Salı günü yayınladığı bir notta, "Temel bileşenlerdeki geri dönüş, önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşe işaret ediyor, ancak son aylarda ilerleme kaydedilmemesi göz önüne alındığında, FOMC'nin ilk adımı atmak için güven kazanması biraz daha uzun sürecek" dedi.