Morgan Stanley'den petrol fiyatları için yeni tahmin!

İran'ın, İsrail saldırılarına karşılık vermesinin ardından petrol fiyatları tırmanışa geçti. Tel Aviv yönetiminin saldırıya cevap vereceği yönündeki açıklamaları ile küresel piyasalarda brent petrol yüzde 3'ten fazla değer kazandı.

Morgan Stanley'den yeni tahmin

Morgan Stanley de 2024'ün son çeyreğinde brent petrol için tahminini, jeopolitik risklerin artmasını gerekçe göstererek 75 dolardan 80 dolara yükseltti.

Morgan Stanley, talebin beklenenden daha zayıf olduğunu ve arzın güçlü olduğunu söyleyerek temkinli davranıyor. Gelecek yıl piyasadaki arz fazlasının artacağı uyarısında bulunuyor.

İran'ın 1 Ekim’de İsrail’e düzenlediği füze saldırısının ardından başlayan satış dalgası, cuma günü haftalık yüzde 8'lik kazançla sona erdi. Bu, bir yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek haftalık artıştı.

ABD ham petrol stokları beklentilerin üzerinde arttı

Öte yandan ABD ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 11 milyon varil artış gösterdiği bildirildi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ise salı günü 2024 yılı için küresel petrol talebi artış tahminini 20.000 varil azaltarak 103,1 milyon varile düşürdü.