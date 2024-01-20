Motorin 40 lirayı aştı: 20 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle motorine bugün itibariyle zam geldi. 20 Ocak güncel fiyatlara göre motorin 40 lirayı aştı.
Haber Merkezi
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Motorine gelen zam bugün itibariyle pompa fiyatlarına yansıdı.
Motorin, 1 lira 15 kuruşluk zammın ardından İstanbul'da 40 lira 25 kuruştan satılmaya başlandı.
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. İstanbul'da benzinin litresi ise ortalama 36,91 satılıyor.