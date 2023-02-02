Motorin fiyatlarına bir indirim daha (2 Şubat 2023 akaryakıt fiyatları)
Uluslararası gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor. Motorin grubuna bu gece yarısı bir indirim daha bekleniyor. Cuma gününden geçerli olmak üzere otogaz grubuna ise 1,07 TL fiyat artışı bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikle birlikte benzin ve motorin fiyatları sık sık değişiyor.
Gece yarısı 1 lira 2 kuruşluk indirimin uygulandığı motorin grubunda bugün bir indirim daha bekleniyor.
3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra motorinde 65 kuruş daha indirim bekleniyor.
Güncel motorin fiyatları şöyle:
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.11
Benzinin litresi ortalama 21.08 TL
LPG'ye zam bekleniyor
Öte yandan 3 Şubat Cuma gününden geçerli olmak üzere otogaz grubunda 1,07 TL fiyat artışı bekleniyor.
Fiyat değişikliğinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir.