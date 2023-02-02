Motorin fiyatlarına bir indirim daha (2 Şubat 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikle birlikte benzin ve motorin fiyatları sık sık değişiyor.

Gece yarısı 1 lira 2 kuruşluk indirimin uygulandığı motorin grubunda bugün bir indirim daha bekleniyor.

3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra motorinde 65 kuruş daha indirim bekleniyor.

Güncel motorin fiyatları şöyle:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.11

Benzinin litresi ortalama 21.08 TL

LPG'ye zam bekleniyor

Öte yandan 3 Şubat Cuma gününden geçerli olmak üzere otogaz grubunda 1,07 TL fiyat artışı bekleniyor.

Fiyat değişikliğinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir.