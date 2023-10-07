Motorine indirim geliyor (7 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları)
Motorinin litre fiyatında bugün itibariyle indirime gidildi. İndirimle motorin 35 liranın altına düştü. İşte 7 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları...
Haber Merkezi
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Brent petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan gerileme akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor.
Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 90 kuruş indirim geldi.
Hafta içinde benzinin litresine de peş peşe indirim yapılmıştı.
İstanbul'da motorinin litresi 37,30 liradan; benzinin litresi ise ortalama 33.58 liradan satılıyor.