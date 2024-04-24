MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR: Akaryakıtta fiyat değişecek (24 Nisan güncel akaryakıt fiyatları)
Brent petrol fiyatları dalgalı seyrediyor. Petrol fiyatları, Orta Doğu'da tansiyonun düşmesiyle yaklaşık son bir ayın en düşük seviyelerine geriledi. Sektör kaynakları, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 17 kuruş indirim beklendiğini belirtti. Peki, benzin fiyatında zam ya da indirim var mı? 24 Nisan 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar?
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Petrol fiyatları, geçtiğimiz günlerde Orta Doğu'da tansiyonun düşmesiyle dün yaklaşık son bir ayın en düşük seviyelerine geriledi.
Akaryakıt sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 17 kuruş indirim bekleniyor.
Benzin grubunda ise değişiklik beklenmiyor.
24 Nisan güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul
Benzin: 43,49 TL
Motorin: 42,12 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 44,46 TL
Motorin fiyatı: 43,09 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 44,72 TL
Motorin fiyatı: 43.34 TL