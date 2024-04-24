MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR: Akaryakıtta fiyat değişecek (24 Nisan güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Petrol fiyatları, geçtiğimiz günlerde Orta Doğu'da tansiyonun düşmesiyle dün yaklaşık son bir ayın en düşük seviyelerine geriledi.

Akaryakıt sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 17 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin grubunda ise değişiklik beklenmiyor.

24 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

Benzin: 43,49 TL

Motorin: 42,12 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 44,46 TL

Motorin fiyatı: 43,09 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 44,72 TL

Motorin fiyatı: 43.34 TL