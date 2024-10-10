Motorine zam geldi! Benzinde tabela bu gece değişiyor (10 Ekim 2024 güncel akaryakıt fiyatları)
Orta Doğu'daki savaş petrol fiyatlarında dalgalanmaya yol açarken benzin ve motorinde zam göründü. 10 Ekim gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatı 77 kuruş zamlanarak 43,51 liraya yükseldi. Benzin fiyatlarında ise rakam bu gece yarısından itibaren değişiyor.
Küresel piyasalarda brent petrol fiyatları dalgalı seyrini sürdürürken, benzin ve motorine peş peşe zam geldi.
Motorine ne kadar zam geldi?
Motorin fiyatlarına bu gece yarısı 77 kuruş zam yapıldı. Son gelen zamla birlikte motorinin güncel fiyatı 43,51 lira oldu. Motorinde zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya da yansıdı.
Böylece motorin fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 17 zamlandı. Motorin fiyatları temmuzda 44,90 liraya yükselerek rekor kırmıştı.
Benzine zam yolda
Bu geceden itibaren benzine de 64 kuruşluk bir zam gelmesi bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da benzinin litresi ise ortalama 42,93 liradan, motorinin litre fiyatı 43,51 liradan satılıyor.