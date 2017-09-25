ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C

Motorine zam geliyor

Motorinin litre fiyatı 27 Eylül itibariyle zamlanacak.

Motorine zam geliyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), 27 Eylül 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde zam beklendiğini açıkladı.

Zammın ne kadar olacağı ise henüz bilinmiyor.

Motorin fiyatlarını etkileyen iki unsur Brent petrolün varil fiyatı ve dolar/TL paritesi...

OPEC'in üretim kısıntısı sonrası yükselişe geçen petrol, ABD'deki kasırga felaketleri ile 55 dolar bandına çıkmıştı. Petrol geçen hafta, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) referandumun da etkisiyle 56 doları aşmıştı.

Öte yandan dolar/TL'de de yükseliş devam ediyor. 10 gün önce 3.40 seviyesinde bulunan kur, bu sabah 3.51'in üzerinde bulunuyor.  

Dolar 3.50'nin üzerindeDolar 3.50'nin üzerinde

ABD Merkez Bankası, faiz kararını açıkladıABD Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.