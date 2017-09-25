Motorine zam geliyor
Motorinin litre fiyatı 27 Eylül itibariyle zamlanacak.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), 27 Eylül 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde zam beklendiğini açıkladı.
Zammın ne kadar olacağı ise henüz bilinmiyor.
Motorin fiyatlarını etkileyen iki unsur Brent petrolün varil fiyatı ve dolar/TL paritesi...
OPEC'in üretim kısıntısı sonrası yükselişe geçen petrol, ABD'deki kasırga felaketleri ile 55 dolar bandına çıkmıştı. Petrol geçen hafta, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) referandumun da etkisiyle 56 doları aşmıştı.
Öte yandan dolar/TL'de de yükseliş devam ediyor. 10 gün önce 3.40 seviyesinde bulunan kur, bu sabah 3.51'in üzerinde bulunuyor.