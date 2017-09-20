ABD Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı

20 Eylül 2017

ABD Merkez Bankası (Fed), faizleri değiştirmedi. Eylül ayına ilişkin kararını açıklayan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranını yüzde 1,00-1.25 aralığında tuttu.

Fed, bu yıl bir faiz artışı ihtimalini masada tutmaya devam etti. Haziran toplantısında 8 üye 2017'de bir faiz artışını desteklerken, eylül toplantısında bu yıl faiz artışını destekleyen üye sayısı 11’e yükseldi.

Fed, ekim ayı itibarıyla bilanço küçültmeye başlayacak ve bilançoyu 10 milyar dolar azaltacak.

Metinde, iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği vurgulanarak, "Ekonomik aktivite şimdiye kadar ılımlı bir şekilde yükseldi. İstihdam son aylarda güçlü bir seyir izledi ve işsizlik oranı düşük seviyelerde kaldı" ifadelerine yer verildi.

ABD'deki kasırgaların birçok bölgede ciddi tahribat oluşturduğuna değinilen metinde, "Kasırgalar nedeniyle oluşan aksamalar kısa vadede ekonomik aktiviteyi etkileyecektir ama geçmiş deneyimler, fırtınaların, ulusal ekonominin seyrini maddi olarak değiştirmeyeceğini gösteriyor" değerlendirmesi yapıldı.





Dolar/TL, Fed sonrası 3.51'i aştı

Güncellenen tahminler

FOMC'nin ekonomiye ilişkin çizdiği projeksiyonlara bakıldığında, faiz oranına ilişkin medyan tahmini 2017 ve 2018 için sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 2,1 seviyelerinde tutulurken, 2019 için yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a yükseltildi. Komite'nin uzun vadeli faiz oranı beklentisi ise yüzde 3'ten yüzde 2,8'e düştü.

Komite, işsizlik oranı medyan projeksiyonunu da 2017 için yüzde 4,3'te tutarken, 2018 ve 2019 için 0,1 puan azaltarak yüzde 4,1'e çekti. PCE enflasyon medyan tahmini ise 2017 için yüzde 1,6 seviyesinde sabit bırakılırken, 2018 için yüzde 1,9 ve 2019 için yüzde 2 olarak belirlendi.

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