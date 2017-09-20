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ABD Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklendiği gibi faizleri değiştirmedi. Aralıkta faiz artırımı ihtimali ise hala masada. Fed, piyasaların merakla beklediği bilanço küçültmeye ise ekimde 10 milyar dolarla başlıyor.

ABD Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı
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ABD Merkez Bankası (Fed), faizleri değiştirmedi. Eylül ayına ilişkin kararını açıklayan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranını yüzde 1,00-1.25 aralığında tuttu.

Fed, bu yıl bir faiz artışı ihtimalini masada tutmaya devam etti.  Haziran toplantısında 8 üye 2017'de bir faiz artışını desteklerken, eylül toplantısında bu yıl faiz artışını destekleyen üye sayısı 11’e yükseldi.

Fed, ekim ayı itibarıyla bilanço küçültmeye başlayacak ve bilançoyu 10 milyar dolar azaltacak.

Metinde, iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği vurgulanarak, "Ekonomik aktivite şimdiye kadar ılımlı bir şekilde yükseldi. İstihdam son aylarda güçlü bir seyir izledi ve işsizlik oranı düşük seviyelerde kaldı" ifadelerine yer verildi.

ABD'deki kasırgaların birçok bölgede ciddi tahribat oluşturduğuna değinilen metinde, "Kasırgalar nedeniyle oluşan aksamalar kısa vadede ekonomik aktiviteyi etkileyecektir ama geçmiş deneyimler, fırtınaların, ulusal ekonominin seyrini maddi olarak değiştirmeyeceğini gösteriyor" değerlendirmesi yapıldı.

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Güncellenen tahminler

FOMC'nin ekonomiye ilişkin çizdiği projeksiyonlara bakıldığında, faiz oranına ilişkin medyan tahmini 2017 ve 2018 için sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 2,1 seviyelerinde tutulurken, 2019 için yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a yükseltildi. Komite'nin uzun vadeli faiz oranı beklentisi ise yüzde 3'ten yüzde 2,8'e düştü.

Komite, işsizlik oranı medyan projeksiyonunu da 2017 için yüzde 4,3'te tutarken, 2018 ve 2019 için 0,1 puan azaltarak yüzde 4,1'e çekti. PCE enflasyon medyan tahmini ise 2017 için yüzde 1,6 seviyesinde sabit bırakılırken, 2018 için yüzde 1,9 ve 2019 için yüzde 2 olarak belirlendi.

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Yorumlar

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  • Yaman altay Eskiden üretemeyen 3 dğnya ülkeleri vardı şimdi hepsi bir kaplana dönmüş 3 dünya ülkeleri var kasırga abd yi çok etkiler artık çünkü rekabet edemiyor artık güç asyaya kaydı artık. Komünist ülkeler eb vahşi kapitalist ler artık rusya daha kapitalist mesela abd den devlet in malı deniz yemeyen domuz devri yok herkes üretiyor para kazanmak için komünizm çökmesi güç dengeli rini değiştirdi amerika için komünizm en ideli idi üretmiyordu tiraji komik olay bu işte.

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