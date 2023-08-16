Mücbir sebep kapsamındaki beyanname süresi uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ile Sivas’ın Gürün İlçesinde ilan edilen mücbir sebeple, buradaki mükelleflere yönelik 15 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatılan beyanname ve bildirimlerin verilme süresini 11 Eylül 2023 tarihine kadar uzattı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda; kuruma iletilen talepler doğrultusunda, mücbir sebep hali sona eren yerlerde; yükümlülükleri ertelenen mükellefler tarafından 15 Ağustos 2023 ve 31 Ağustos 2023 tarihine kadar geçerli olan, e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi’ne yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin, 11 Eylül 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı.