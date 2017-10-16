Muğla yabancı yatırımcının da gözdesi oldu

16 Ekim 2017

Doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle her yıl milyonlarca turist ağırlayan Muğla'nın ilçeleri, yabancı yatırımcıların da ilgisini çekiyor.

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancıların bölgedeki yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'de turizmin hiçbir zaman bitmeyeceğini ifade eden Karcılıoğlu, dünyada turizm yapılabilirlik açısından Türkiye'nin başı çektiğine işaret etti.

Karcılıoğlu, "Allah'ın bahşettiği bir coğrafyaya sahibiz. Yabancı yatırımcılar da Türkiye'nin bu içinde bulunduğu dönemi illaki bir gün aşacağını biliyorlar ve şimdiden burada kendilerine yer bulmak için yatırımlarına devam ediyorlar." dedi.

Gelecek yıl Bodrum'da açılacak ve inşaatına başlanacak çok sayıda otelin olduğuna dikkati çeken Karcılıoğlu, Bodrum'un Türkiye'deki bütün yabancı zincir otellerinin hemen hepsinin buluşma noktası olduğunu vurguladı.

"Hiçbir yerde olmayan zincir oteller artık Bodrum'da. Bu Bodrum'un güvenliğinin de turizm değerlerinin de ne kadar yüksek olduğunu ve yabancı zincir otellerin buraya ne kadar değer verdiklerini gösteriyor." diyen Karcılıoğlu, özellikle yabancı yatırımcıların bu tür konuları önemsediğini ve Türkiye'ye yatırım yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

"Bölgeden çekilen yabancı yatırımcı yok"

Bodrum Holiday Resort Genel Müdürü Serdar Sarıl ise özellikle yabancı yatırımcıların Türkiye'den oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

Sarıl, yabancı tur operatörlerinde artış olduğunu ifade ederek, "Tanınmış tur operatörleri uçak sayısını artırdı. Ruslar'da artışlar var, Polonya'dan artışlar planlanıyor. Bölgeden çekilen herhangi bir yabancı yatırımcı yok." diye konuştu.

Yabancı uyruklu misafirlerin Bodrum'a ilgisinin her geçen yıl arttığına işaret eden Sarıl, şöyle devam etti:

"Şu anda ilçedeki açık otellerimizin tamamı neredeyse dolu. Ekim ayı çok güzel geçiyor. Bizde de doluluk oranı yüzde yüz. Ekim ayının da toplam doluluk oranı da yüzde 85'i buldu. 'Türkiye'de olumsuz bir durum var' diyerek tatillerini iptal eden kimse olmadı. Gayet iyi bir sezon geçiyor. Bu yıl Türk misafirlerimizin yanında Rus, Belçika, Hollanda, İngiliz ve İsrail uyruklu misafirlerimiz de ağırlıktaydı."

"2018 yılından oldukça umutluyuz"

Bodrum Hilton Hotel ve Resort Genel Müdürü Zafer Tangil de 5 yıldızlı otelin 2011 yılından bu yana faaliyette olduğunu ifade etti.

Oteli Azerbaycanlı yatırımcıların işlettiğini ifade eden Tangil, "Otel 140 milyon doları bulan yatırımla faalieyete geçirildi. Yatırımcılarımız Türkiye'den oldukça memnun ve yatırımlarına devam ediyorlar." dedi.

Bakanlıktan ek alan talep ettiklerini belirten Tangil, "Turistik yer yapımına devam etmek için Kültür ve Turizm Bakanlığından ek alan talep ettik. Bu alanıda aldığımız takdirde oraya da ayrı bir 30 milyon dolarlık yatırım yapılacak. Bu yabancı yatırımcıların Türkiyeye talebinin devam ettiğini gösteriyor. Yatırımların süreceğini düşünüyoruz. Mutlaka turizm iyi giderken kötü de gidebilir. Çok kötü günlerde geçirdik. Bunu herkes biliyor. 2017'de onu topladık. 2015 yılının rakamlarını yakaladık. Bu da bize umut veriyor. 2018 yılından oldukça umutluyuz. Turizmcileri teşvik edecek konular var. Bakanlıklar teşvik edici çalışmalar yapıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Kendimi Türkiye'ye ait hissediyorum"

Marmaris'te yatların bakım ve onarımlarını yapan bir firma kuran Fransız Cecile Beal de 1989'dan beri Türkiye'de bulunduğunu ve 15 yıldır yat sektöründe hizmet verdiğini söyledi.

Türkiye'de yaşamaktan ve iş yeri açmaktan hiç pişmanlık duymadığını ifade eden Beal, Marmaris'te yaşamanın kendisine keyif verdiğini dile getirdi.

Beal, şöyle devam etti:

"Burada insanlar birbirlerini seviyor. Kendimi Türkiye'ye ait hissediyorum ve artık Marmarisli oldum. Turist değilim, çalışıyorum, emek harcıyorum. Bu sokaktaki herkes gibi dertleri paylaşıyorum, aynı problemleri yaşıyorum. Sosyal hayatın, iş hayatının içindeyim. Arada doğduğum yere Fransa'ya gidiyorum. Marmaris doğduğum yere çok benziyor. Buraya o kadar çok alıştım ki Fransa'ya gittiğimde üşüyorum."

Çocuklarının da Marmaris'te ev aldığını ve yazın geldiğini anlatan Beal, "Marmaris benim birinci evim. Çünkü başka yerde evim yok. 'İyi ki Marmaris'e gelmişim' diyorum. Marmaris'te yaşamak çok rahat. Doğallığı, sosyal yaşamı iyi geliyor. Denize girip ormanda yürüyünce problemleri unutuyorum." diye konuştu.

Fethiye ilçesinde 13 yıldır annesiyle yaşayan İngiliz Sam Tucker de dünyanın birçok ülkesine gittiğini ve hiçbir yerin Türkiye kadar güvenli olmadığını söyledi.

Avrupa'daki güvenlik sisteminin Türkiye'deki kadar kuvvetli olmadığına değinen Tucker, "Dolayısıyla orada daha çok terörizm yaşanıyor ve daha çok insan kayboluyor. Türkiye düşündükleri gibi değil. Yabancılar Türkiye'ye gelmekten korkmasın. Ben burada yaşamaktan çok mutluyum ve kendimi çok güvende hissediyorum. Gittiğim diğer ülkelerin hiçbirinde bu misafirperverliği görmedim. Hiç tanımadıkları insanlara yemek ikram edebiliyor ve evlerine davet edebiliyorlar. Bunu yapan başka bir millet görmedim. Dolayısıyla burada çok mutluyum ve herkes Türkiye'ye tatil ve yatırım yapmak için rahatlıkla gelebilir." dedi.

Kaynak: AA