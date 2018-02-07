Mukavva üreticisi anti dampingten şikayetçi

07 Şubat 2018

Oluklu mukavva sanayicileri kraft türü kağıt ithalatındaki anti damping vergisinden şikayet ediyor.

Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu, ABD'nin ardından Finlandiya, Polonya, Rusya, Brezilya'dan gerçekleştirilen kraft kağıt ithalatına vergi uygulamasının gündemde olduğunu belirterek, "Kraftliner kağıt, oluklu mukavva ambalaj maddesi olarak özellikle yaş meyve sebze ihracatında yaygın olarak kullanılıyor. Her ek vergi, girdi maliyetlerini artırarak enflasyonist etki yapıyor" dedi.

Ekonomi Bakanlığı, yerli üreticiyi korumak adına, 2015 yılında ABD'den yapılan kraftliner kağıt ithalatına anti damping vergisi uygulamaya başlamıştı. Türkiye, oluklu mukavva üretiminde kullandığı kraft kağıdın yüzde 90'ını ithal ediyor.

Görenoğlu, "Ekonomi Bakanlığı yerli üreticinin şikayeti üzerine şimdi de Finlandiya, Polonya, Rusya, Brezilya'dan ithal edilen kraft kağıtlara yüzde 11,42 ile yüzde 102,25 oranlarında vergi getirmeyi düşünüyor. Halbuki yerli firmanın oluklu mukavva sektörüne arzı yıllık 30-40 bin ton, Türkiye'deki oluklu mukavva sanayinin ihtiyacı ise yaklaşık 400 bin ton. Dolayısıyla yerli üreticilerin yurt içi talebi karşılama imkanı yok" görüşünü savundu.

Görenoğlu, yerli kraftliner kağıdın kalite olarak ithal ürünlerin gerisinde kaldığını da ifade ederek, "Yerli üreticinin kağıdı, patlama mukavemeti ve suya dayanıklılık değerleri bakımından açık bir şekilde daha zayıftır" diye konuştu.