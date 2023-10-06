Mutsuz çalışanların ekonomiye vereceği zarar: 8.8 trilyon $

Emre ERGÜL

Çalışanlar artık 'Daha fazla para kazanmak istiyorum' ya da 'Kurumsal basamakları tırmanmak istiyorum' demiyorlar. Daha çok 'İşime bağlı hissetmek istiyorum' diyorlar.

Merkezi ABD’nin Utah eyaletinde olan insan kaynakları yazılımı hizmeti sunan teknoloji şirketi BambooHR’ın yaptığı kapsamlı bir anket, çalışanların dünya genelinde çok mutsuz olduğunu gösteriyor. Ocak 2020 ile Haziran 2023 arasında dünyanın önde gelen bin 600 şirketinde görevli 60 bin çalışanla yapılan ankete göre, çalışanlar pandeminin en yoğun olduğu dönemden dahi daha mutsuzlar! İşte şirketin anket değerlendirmesi: “Çalışanlar iniş ve çıkışlar yaşamıyor.

Bunun yerine teslimiyet ve hatta ilgisizlik hissini ifade ediyorlar. Çoğu kişi moralin kötüleştiğini kabul ediyor.” Araştırmaya göre, iş tatminsizliğinin üç ana ara neden bulunuyor: Maaş dengesizliği, mesai arkadaşları ya da patrondan destek görememe ve iş yükü… Araştırmayı değerlendiren “İşyerinde Mutluluk” adlı kitabın yazarı Srikumar Rao, “En yaygın şikayet kontrol kaybı. Pandemi bize hayatlarımız ve kariyerlerimiz üzerinde ne kadar az kontrole sahip olduğumuzu gösterdi” diye konuştu.

İşyeri mutluluğu üzerine danışmanlık hizmeti veren DH adlı şirketin CEO’su Jenn Lim’e göre de üç ekonomik konu, işyerinde rahatsızlığı tetikliyor: Enflasyon, işten çıkarılmalar ve evden çalışmayı bırakıp ofise dönülmesi… Hayat koçu Emily Liou durumu şöyle yorumluyor: “Pandemi nedeniyle insanların kariyerlerine bakışlarında gerçek bir değişiklik oldu. İnsanlar artık ‘Daha fazla para kazanmak istiyorum’ ya da ‘Kurumsal basamakları tırmanmak istiyorum’ demiyor.

Artık ‘İşime bağlı hissetmek istiyorum,’ ya da ‘Yaptığım şey beni heyecanlandırıyor’ diyorlar.” Anket, mutsuzların dünyaya vereceği zararı da gözler önüne serdi. Performans düşüklüğü, işi ağırdan alma ve işten ayrılmalar, dünyaya 8.8 trilyon dolarlık üretkenlik kaybına neden olacak. Bu da küresel GSYİH’nın yüzde 9’una denk geliyor.

Türkiye, işyerinde en çok sinirlenen ve en çok stres çeken ülkeler listesinin tepesinde

Washington merkezli analitik ve danışmanlık şirketi Gallup, “Küresel İşyeri – Dünya Çalışanlarının Sesi 2023” başlıklı raporunu yayınladı. Rapora göre, geçen yıl dünyada iş ve işyeri sadakati arttı. 2022’de küresel çalışanların yüzde 23’ü “İşime bağlıyım” dedi ki, bu bir rekor.

Bu oranın büyük bölümünü de Asyalılar oluşturuyor. Raporda dikkat çeken bir unsur da Gallup’un Türkiye’yi Avrupa değil, Ortadoğu-Kuzey Afrika ülkeleri bölümünde değerlendirmesi oldu. 17 ülkenin olduğu bölümde işine sadıkların oranı sadece yüzde 17. Bölge çalışanlarının yüzde 62’si istifa etmeyi düşünüyor. Ülke bazında bakıldığında ise Türkiye’nin durumu çok da iç açıcı değil…Türk çalışanların sadece yüzde 14’ü işine sadık olduğunu söylüyor.

Bu oranla Türkiye, bölge ülkeleri arasında 9’uncu. Birinci yüzde 27’yle BAE. “İşte stres yaşanan bölge ülkeleri” listesinde ise Türkiye birinci! Ankete göre, çalışanların yüzde 68’i işte çok stres yaşıyor. Türkiye’yi yüzde 67’yle Libya, yüzde 56’yla Tunus takip ediyor. Türkiye, “İşyerinde öfkelenen bölge ülkeleri çalışanları” listesinde de birinci...

Ankete göre, çalışanların yüzde 48’i işyerlerinde gün içi bir şeylere hiddetleniyor. Peki gün, iş bulma günü müdür? Gallup, bu sorunun da anketini yaptı. Maalesef, Türkiye bu listede 17 ülke arasında 12’nci oldu. Halkın yüzde 18’i “İş bulmak için doğru zaman” cevabını verdi. En umutsuz ülke, yüzde 7 ile Lübnan. “İş için güzel bir gün” diyenlerin en çok yer aldığı ülke ise yüzde 84’le Kuveyt oldu.