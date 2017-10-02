Müzelerin gişeleri ihaleyle kiralanacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 50 müze ve ören yerindeki 53 ziyaret alanının gişelerinin işletilmesi için 24 Ekim'de ihale düzenleyecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı müze ve ören yeri gişelerinin işletilmesi amacıyla ihaleye çıkacak.
Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, duyurusu 20 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ihalenin 24 Ekim 2017 Salı günü gerçekleştirileceği bildirildi.
Açıklamada, ihale ile 50 müze ve ören yerindeki 53 ziyaret alanının gişelerinin 2026 yılı sonuna kadar işlettirilmesinin, buralardaki ziyaretçi sayıları ile gişe gelirlerine ilişkin bilgilerin anında Bakanlıkta toplanmasını sağlayan bilgi sistemlerinin yenilenmesinin, turnike ve diğer geçiş kontrol sistemlerinin modernizasyonunun hedeflendiği ifade edildi.
Kaynak: AA