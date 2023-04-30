Nebati: Emeklilere refah payı düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) sanayicilerle bir araya geldi.

Burada sanayicilere seslenen Nebati, depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm kurumlarla 'canla başla çalıştıklarını' kaydetti.

Nebati, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına nakdi yardım yapıyoruz. Deprem felaketi sonrasında afetzedelerin ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla ilk etapta bütçeden ayırdığımız yaklaşık 100 milyar liralık kaynağı kurumlarımıza kullandırıyoruz.

DASK çerçevesinde yaklaşık 22 milyar lirayı aşan hasar ödemesinde bulunduk. İnşaat sürecine de hızla başlamış bulunuyoruz. 11 ilimizde tam 113 bin konutun yapımına başladık. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler için Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde 'İşletme Giderleri ve Yatırım Destek Paketini' devreye aldık. Bu destek paketleri çerçevesinde hâlihazırda 10,4 milyar liralık kredi hacmine ulaşılmış olup kullandırımlar devam etmektedir.

KGF paketlerinin hacminde artışa giderek 250 milyar liralık KGF limitini tam 400 milyar liraya yükselttik. Bunun 50 milyar lirasını doğrudan deprem bölgesinde kullanılmak üzere vatandaşlarımızın istifadelerine sunuyoruz. Bölgedeki esnaf, sanatkârlar ve çiftçilerimizin kredi ödemelerini erteledik. Büyükbaş için 500 lira, küçükbaş için 50 lira yem desteği sağladık. Deprem bölgesindeki illerimizde sertifikalı tohum desteğimizi yüzde 100 artırdık."