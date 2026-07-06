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‘Nefes’te 25 milyar TL bitti, sıra 75 milyar TL’de

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, geçen yıl Merkez Bankası’nın desteğiyle ‘Nefes Kredisi’ çıkardıklarını ve 60 milyar lirayı üyelere kullandırdıklarını belirterek, "Bu yıl da üyelerimiz için 100 milyar liralık paket çıkarttırdık. İlk 25 milyar lirası bitti. İkinci parti yani 75 milyar lira çıkınca size haber vereceğiz” dedi.

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‘Nefes’te 25 milyar TL bitti, sıra 75 milyar TL’de

Türkiye Odalar ve Borsa­lar Birliği (TOBB) Başka­nı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yeni Hizmet Binası Açılış Töre­ni’ne katıldı. Programda yaptı konuşmada, bankaların uygula­dığı yüksek faizlere değinen Hi­sarcıklıoğlu, iki hafta sonra oda, borsa başkanları ve bankanın ge­nel müdürleriyle bir araya gele­ceklerini kaydetti.

“700 bin üyemize kefil olduk”

Hisarcıklıoğlu, bankalara kar­şı 2 milyon 600 bin üyelerine ke­fil olduklarını belirterek, şu ifa­deleri kullandı:

“Bankalara ‘Riskin yüzde 85’i bende, yüzde 15’i sende. Kimi uy­gun görüyorsun ver, riskin yüzde 85’ini ben karşılayacağım.’ diyo­ruz. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 700 bin üyemize kefil olduk. Geçen yıl Merkez Banka­sı’nın desteğiyle ‘Nefes Kredisi’ çıkarttırdık, 60 milyar lira üyele­rimize kullandırttık. Sakarya’da geçen sene 892 üyemiz ‘Nefes Kredisi’nden faydalandı. Bu se­ne de 100 milyar lira üyelerimi­ze paket çıkarttırdık. İlk 25 mil­yar lirası bitti. İkinci parti yani 75 milyar lira çıkınca sizlere oda ve borsaların vasıtasıyla haber vereceğiz.”

Sakarya’da 126 bin hektar ta­rım arazisi bulunduğunu, ala­nın yüzde 43’ünün sulandığı­nı da kaydeden Hisarcıklıoğlu, Sakarya’nın yıllık 95 bin ton fın­dık üretimiyle Türkiye 3’üncüsü dış mekan süs bitkisi üretim ala­nıyla Türkiye’de 1’inci sırada yer aldığını kaydetti. Hisarcıklıoğ­lu, kentin dane ve slajlık mısırda yılda 380 bin ton üretim yaptığı­nı dile getirerek, “Ayvada Geyve Türkiye üretiminde yüzde 60’la Türkiye birincisi. Yıllık 14 bin ton bal kabağı üreterek Türkiye lideri. Kısaca Sakarya, tarımda Türkiye’de lider şehirlerden bi­risi” dedi.

Hisarcıklıoğlu, STB’nin “5 yıl­dızlı” hizmet verdiğini ifade ede­rek, “Yönetimiyle, meclisiyle ve çalışanıyla toplam kalite yöne­tim anlayışı. Bu kapsamda Paris, Londra ve Berlin’de ticaret bor­saları hangi standartla hizmet veriyorsa Sakarya Ticaret Bor­samızda bu standartta hizmet veriyor.” dedi.

“Bizim bizden başka dostumuz yok”

STB’nin hizmetlerine değinen Hisarcıklıoğlu, “Tarım ve hay­vancılığın işi meşakkatli ama dünyanın geleceğinde dünyayı doyuranlar lider olacak. Dünya nüfusu her yıl bir Türkiye kadar artıyor. Orta gelirli gruptakiler tüketici, doğanlar tüketici. Ta­rım ve hayvancılık gelecek döne­min en kritik noktası. Allah da bize müthiş coğrafya vermiş. Bu­nun kıymetini bilmemiz, ısrar­la devam etmemiz lazım. Sadece ülkemizi doyurmak değil, bütün dünyayı doyurmak da elimizde.” ifadelerini kullandı.

Kimsenin fikri, inancı, etnik kökeni ve mezhebinden dolayı ötekileştirilmemesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Biz kar­deşiz. Bizim bizden başka dostu­muz yok. Birbirimizi sevmedik­çe mükemmel insan olamayız. Her insanın hatası, kusuru var. Sizin sizden başka dostunuz yok. Bunu yurt dışında bizzat yaşa­yarak görüyorum. 80 milyon bir­birimizin kardeşiyiz, onun için birbirimizi sevelim.” dedi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardım­cısı Gökhan Yazgı, AK Parti Sa­karya Milletvekili Murat Kaya ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da yeni hizmet binasının hayırlı olması dileğinde bulundu.

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