‘Nefes’te 25 milyar TL bitti, sıra 75 milyar TL’de

Türkiye Odalar ve Borsa­lar Birliği (TOBB) Başka­nı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yeni Hizmet Binası Açılış Töre­ni’ne katıldı. Programda yaptı konuşmada, bankaların uygula­dığı yüksek faizlere değinen Hi­sarcıklıoğlu, iki hafta sonra oda, borsa başkanları ve bankanın ge­nel müdürleriyle bir araya gele­ceklerini kaydetti.

“700 bin üyemize kefil olduk”

Hisarcıklıoğlu, bankalara kar­şı 2 milyon 600 bin üyelerine ke­fil olduklarını belirterek, şu ifa­deleri kullandı:

“Bankalara ‘Riskin yüzde 85’i bende, yüzde 15’i sende. Kimi uy­gun görüyorsun ver, riskin yüzde 85’ini ben karşılayacağım.’ diyo­ruz. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 700 bin üyemize kefil olduk. Geçen yıl Merkez Banka­sı’nın desteğiyle ‘Nefes Kredisi’ çıkarttırdık, 60 milyar lira üyele­rimize kullandırttık. Sakarya’da geçen sene 892 üyemiz ‘Nefes Kredisi’nden faydalandı. Bu se­ne de 100 milyar lira üyelerimi­ze paket çıkarttırdık. İlk 25 mil­yar lirası bitti. İkinci parti yani 75 milyar lira çıkınca sizlere oda ve borsaların vasıtasıyla haber vereceğiz.”

Sakarya’da 126 bin hektar ta­rım arazisi bulunduğunu, ala­nın yüzde 43’ünün sulandığı­nı da kaydeden Hisarcıklıoğlu, Sakarya’nın yıllık 95 bin ton fın­dık üretimiyle Türkiye 3’üncüsü dış mekan süs bitkisi üretim ala­nıyla Türkiye’de 1’inci sırada yer aldığını kaydetti. Hisarcıklıoğ­lu, kentin dane ve slajlık mısırda yılda 380 bin ton üretim yaptığı­nı dile getirerek, “Ayvada Geyve Türkiye üretiminde yüzde 60’la Türkiye birincisi. Yıllık 14 bin ton bal kabağı üreterek Türkiye lideri. Kısaca Sakarya, tarımda Türkiye’de lider şehirlerden bi­risi” dedi.

Hisarcıklıoğlu, STB’nin “5 yıl­dızlı” hizmet verdiğini ifade ede­rek, “Yönetimiyle, meclisiyle ve çalışanıyla toplam kalite yöne­tim anlayışı. Bu kapsamda Paris, Londra ve Berlin’de ticaret bor­saları hangi standartla hizmet veriyorsa Sakarya Ticaret Bor­samızda bu standartta hizmet veriyor.” dedi.

“Bizim bizden başka dostumuz yok”

STB’nin hizmetlerine değinen Hisarcıklıoğlu, “Tarım ve hay­vancılığın işi meşakkatli ama dünyanın geleceğinde dünyayı doyuranlar lider olacak. Dünya nüfusu her yıl bir Türkiye kadar artıyor. Orta gelirli gruptakiler tüketici, doğanlar tüketici. Ta­rım ve hayvancılık gelecek döne­min en kritik noktası. Allah da bize müthiş coğrafya vermiş. Bu­nun kıymetini bilmemiz, ısrar­la devam etmemiz lazım. Sadece ülkemizi doyurmak değil, bütün dünyayı doyurmak da elimizde.” ifadelerini kullandı.

Kimsenin fikri, inancı, etnik kökeni ve mezhebinden dolayı ötekileştirilmemesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Biz kar­deşiz. Bizim bizden başka dostu­muz yok. Birbirimizi sevmedik­çe mükemmel insan olamayız. Her insanın hatası, kusuru var. Sizin sizden başka dostunuz yok. Bunu yurt dışında bizzat yaşa­yarak görüyorum. 80 milyon bir­birimizin kardeşiyiz, onun için birbirimizi sevelim.” dedi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardım­cısı Gökhan Yazgı, AK Parti Sa­karya Milletvekili Murat Kaya ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da yeni hizmet binasının hayırlı olması dileğinde bulundu.