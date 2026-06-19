Net uluslararası yatırım pozisyonu açığı belli oldu!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı nisan ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki farkı gösteren net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, nisan ayı itibarıyla eksi 402,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,8 artarak 406 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde yükümlülükler ise yüzde 4,1 artışla 808,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Rezerv varlıklarda 14,7 milyar dolarlık artış

Varlık kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar nisan ayında 14,7 milyar dolar artarak 165,5 milyar dolara çıktı.

Doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 0,8 artışla 79,3 milyar dolar olurken, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,8 azalarak 151 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları ise yüzde 9,6 düşüşle 47,6 milyar dolara geriledi.

Portföy yatırımlarında hisse senedi artışı

Portföy yatırımları alt kalemlerinden hisse senetleri ve yatırım fonu payları, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 19,3 artarak 51,7 milyar dolara yükseldi.

Yükümlülüklerde doğrudan yatırımlar yükseldi

Yükümlülük kalemleri tarafında doğrudan yatırımlar yüzde 6,2 artışla 247,1 milyar dolar oldu.

Portföy yatırımları kalemi yüzde 8,3 artarak 154,1 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 1,5 yükselişle 407,1 milyar dolara çıktı.