Nevşehir hedef büyüttü

Hamide HANGÜL

Peribacaları, balonu, pomza madenleri, jeo­morfolojik oluşumla­rı, yer altı şehirleri ve asırla­ra uzanan tarihiyle turizmin gözde destinasyonu Nevşehir Kapadokya, uluslararası are­nada daha fazla öne çıkmak ve turizmi 12 aya yaymak için çalışmaları hızlandırdı. Eko­nomisinin yüzde 80’i turizme dayanan bölge için swot anali­zi yaptıklarını açıklayan Nev­şehir Sanayici ve İş İnsanla­rı Derneği (NESİAD) Başkanı Mustafa Ertaş, bu kapsamda turizmden sanayiye, tarım­dan yenilenebilir enerjiye, gastronomiden kongre ve fu­ar organizasyonlarına kadar bölgeyi uluslararası arenada da öne çıkartacak 41 proje be­lirlediklerini açıkladı. Şehrin potansiyeli ve turizm sektö­rüne yönelik hedeflerini ko­nuştuğumuz NESİAD Başka­nı Mustafa Ertaş, Nevşehir’in kongre ve fuar merkezi olma­sı için de çalıştıklarını açık­layarak, “Bu sayede, kültür turizminin yanında, fuar ve kongrelerle hem nitelikli da­ha fazla turist çekmek, hem de konaklama ve doluluk oranla­rını daha yukarı taşımak isti­yoruz” dedi.

Oteller katlandı, doluluklar geriledi

Nevşehir ekonomisinin yüz­de 80’den fazlasının turizm odaklı olduğunu söyleyen Er­taş, bölgenin artık yeni otele değil, nitelikli turist çekerek pastayı büyütecek yatırıma ih­tiyaç duyduğunu söyledi. Ka­padokya’nın yılda yaklaşık 4 milyon turist ağırladığını, an­cak otel sayısının katlanarak limitleri zorladığını belirten Ertaş, şöyle devam etti: “Beş yıl önce kayıtlı 350-400 otel var­ken şu an 880’ye çıktı. Otel sa­yısı çok olduğu için doluluk­larımız da düştü. Mesela yaz sezonuna yüzde 100 doluluk­la giriyorsak, pasta bölüşülme­ye başladığı için yüzde 60’la­ra kadar düştü. Bu da tesisle­rin sürdürülebilirliği için ciddi sorunlar oluşturuyor. Ancak farklı konseptte, nitelikli, böl­geye katkı sağlayacak oteller başımızın üstünde.”

Bağlantılı uçuşlara ihtiyaç var

Avrupa Kültür Başkenti ol­mak için de çalışan Kapadok­ya’nın nitelikli daha çok tu­rist çekmek ve uluslararası turizm arenasında hak etti­ği yeri almak için bir arkeolo­ji müzesi, yurt dışında direkt Kapadokya paketi ve Nevşe­hir’den turistik destinasyon­lara bağlantılı uçuşlara da ih­tiyaç duyduğuna işaret eden Ertaş, sözlerini şöyle sürdür­dü: “Avrupalı turistler gittik­leri yerlerde müzeleri gezme­yi de seviyor. Buraya geldi­ğinde müzelere de gitmeli. O anlamda müze bir ihtiyaç. Bir de yurt dışından gelirken Tür­kiye paketi alıyor, doğrudan Kapadokya paketi almıyor. Buraya geldiğinde Pamukka­le’ye, İstanbul’a gidiyor, tur içerisinde burada 1 ya da 2 gün ancak kalıyor. Kapadokya ola­rak konaklama süresi 1.9’lar­da. Bunu 4-5 günlere çıkarma­lıyız. Biz, direkt lokasyon ola­rak da turist buraya gelmesini ve daha fazla konaklamasını istiyoruz. Nevşehir’den Dala­man gibi farklı destinasyon­lara da uçuşlar olmalı. Bu yıl haftada iki gün Bodrum bağ­lantılı uçuş başlatıldı, bu nok­talar artırılmalı.”

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası başkanlık seçimlerine aday

NESİAD Başkanı Mustafa Ertaş, derneğin 8 yıldır başkanlığını sürdürdüğünü, bu süreçte kadın girişimci kurulu kurulmasından ihtiyaç sahibi kadınlara hukuk danışmanlığı verilmesine, devlet desteğinden yararlanma eğitimlerinden proje yazmaya kadar çeşitli alanlarda hizmet için çalıştıklarını, ayrıca, geliştirdikleri uluslararası rekabeti geliştirme projesiyle de Nevşehir’e 5 milyon dolar hibe kazandırdıklarını açıkladı. Bu yıl Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın başkanlık seçimleri için aday olduğunu açıklayan Ertaş, seçimlerin bu yıl 10 Ekim’de gerçekleştirileceğini bildirdi. Kovit’in turizmde alışkanlıkları da değiştirdiğini belirten Ertaş, bir yıl önceden yapılan rezervasyonların yerini günlük yaşamın aldığını, Türkiye’de de insanların artık çok uzun vadeli planlar yapmadığını söyledi.

Tuz ihtiyacının yarısı Nevşehir’den

Nevşehir’in tuz açısından da önemli bir potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Ertaş, bu noktada Tuzköy kasabasının zengin kaynaklara sahip olduğunu ve ülke tuz ihtiyacının yaklaşık yarısının Nevşehir’den karşılandığını söyledi. Ertaş, şu bilgileri verdi: “Yıllık üretimimiz 250 bin ton. Üretimin 20 bin tonunu yurt dışına satıyor, 230 bini de yurt içine veriyoruz.” Bölgenin pomza açısından da önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Ertaş, dünyada ilk 3’e girebilecek zenginliğe sahip olduğunu sözlerine ekledi.