New York borsası 6 Nisan’ı yükselişle kapattı

ABD'de açıklanan ekonomik veriler sonrası artan resesyon endişeleriyle güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışta hafif yükseliş kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında attığı "şahin" adımlar yavaş da olsa ülke ekonomisinde etkisini gösterirken bu hafta açıklanan verilerde iş gücü piyasasının yavaşladığına ilişkin işaretler yoğunlaşmıştı.

Ülkede Mayıs 2021'den bu yana ilk kez 10 milyonun altına inen JOLTS Açık İş Sayısı verisinin ardından dün de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kalmıştı.

İşsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde

ABD'de bugün açıklanan veriler ise ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 1 Nisan ile biten haftada 228 bine gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini gösterdi.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ekonomideki gidişata ilişkin resmi daha da netleştirmesinin beklendiğini kaydetti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilmeye devam edilirken St. Louis Fed Başkanı James Bullard, iş gücü piyasası güçlü kalmaya devam ederken Fed'in enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi gerektiğini belirtti.

Bullard, bankanın gidecek çok yolu olduğunu, enflasyonun ileride kalıcı hale geleceğini ve enflasyonu tekrar yüzde 2 hedefine düşürmenin zor olacağını düşündüğünü aktararak bu nedenle enflasyonun tekrar düştüğünden emin olmak için faiz oranlarının bu seviyelerde kalmasının gerekeceğini ifade etti. Bullard, ABD ekonomisine yönelik en ciddi risklerden birinin mevcut enflasyon seviyesinin sabitlenmesi olduğunu vurguladı.

Öte yandan, JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, CNN'e verdiği röportajda, bankacılık krizinin ABD'de resesyon ihtimalini artırdığı konusunda uyardı.

ABD'de yarın Paskalya Pazarı'ndan önceki cumaya denk gelen Kutsal Cuma tatili nedeniyle piyasalar kapalı olacak.