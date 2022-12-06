New York borsası güne nasıl başladı?
New York borsası güne karışık seyirle başladı.
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Açılışta Dow Jones endeksi, 45 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,14 artarak 33.993,03 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,02 düşüşle 3.997,85 puana düşerken, Nasdaq endeksi de yüzde 0,26 azalarak 11.216,52 puana geriledi.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi ABD ekonomisini resesyona sürükleyebilecek kadar yükseltebileceği endişesinin fiyatlamaları baskılamaya devam ettiğini bildirdi.