Nobel Ekonomi Ödülü’ne değer görülen Daron Acemoğlu kimdir? (Daron Acemoğlu kaç yaşında, nereli)

2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson kazandı. Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Daron Acemoğlu bu gelişmenin ardından Orhan Pamuk ve Aziz Sancar'dan sonra Nobel Ödülü kazanan üçüncü Türk oldu.

Daron Acemoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Daron Acemoğlu, 3 Eylül 1967'de İstanbul'da doğmuş, Türk-Amerikalı bir ekonomisttir. İlköğrenimini İstanbul Kadıköy’deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulu'nda tamamladıktan sonra, 1986 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Lisans derecesini İngiltere'nin York Üniversitesi'nde, doktora derecesini ise 1992 yılında London School of Economics'te aldı. Acemoğlu, 1993 yılından bu yana Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) ekonomi profesörü olarak görev yapıyor.

Acemoğlu, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret eşitsizliği konularında yaptığı çalışmalarla tanınıyor. 2012 yılında yayınladığı "Ulusların Düşüşü" (Why Nations Fail) adlı kitabı, büyük ilgi görmüş ve birçok dile çevrildi.

Daron Acemoğlu'nun kazandığı ödüller

Kariyeri boyunca birçok ödül ve onur unvanı alan Acemoğlu, 2005 yılında John Bates Clark Medal'e, 2012 yılında Erwin Plein Nemmers Ekonomi Ödülü'ne, 2016 yılında ise BBVA Frontiers of Knowledge Award'a layık görüldü.

En çok alıntı yapılan ekonomistler arasında

Acemoğlu, aynı zamanda çeşitli akademik kurumların üyesi olup, dünya çapında en çok alıntı yapılan ekonomistler arasında yer almaktadır. Çalışmaları, ekonomik teori ve politika üzerinde önemli etkiler yaratmış, özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik stratejilerine ışık tuttu.